Bella Hadid'in Kapadokya'dan Paylaştığı Fotoğraflara Beğeni Yağıyor

Çekimler için birkaç gündür Kapadokya'da bulunan dünyaca ünlü model Bella Hadid'in paylaştığı fotoğraflara beğeni yağıyor. Modelin son paylaştığı fotoğraflar kısa sürede 427 bin kişi tarafından beğenildi.

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ile birlikte çekimler için Türkiye'nin turizm merkezlerinden Nevşehir'in doğa harikası Kapadokya bölgesinde bulunan ünlü model Bella Hadid, gün doğumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

YARIM MİLYON BEĞENİ ALDI

Ünlü model, sıcak hava balonlarının yavaş yavaş yükseldiği güzel manzarayı "Bazı günler uyanıyorum ve doğanın hangi parçasına daha çok aşık olduğumu bilmiyorum ... 07: 00" notuyla takipçileri ile paylaştı. Bella Hadid'in paylaştığı fotoğraflar kısa sürede 427 bin kişi tarafından beğenildi.

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİN BELLA'M"

Oyuncu İrem Sak, Nevşehir'den sonra Kayseri'ye geçen modelin paylaşımlarına tepkisiz kalamadı. Sak, Hadid'in fotoğrafına "Benim kütük Kayseri. Son storylerinle beni çok mutlu ettin Bella'm. İyi ki varsın" yorumunu yaptı.

Kaynak: İHA