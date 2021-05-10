BELKA AŞ, park ve bahçelerde biçilen çimlerden organik gübre üretimine başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA AŞ, park ve bahçelerde biçilen çimlerden organik gübre üretiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA AŞ, park ve bahçelerde biçilen çimlerden organik gübre üretiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Topraktan Aldığımızı Toprağa Verelim" sloganıyla çimden organik gübre üretimine başlayan BELKA AŞ doğadan geri dönüşüm sağlayarak, çevreci bir çalışma yapıyor.

BELKA Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezi'nde yer alan Geri Dönüşüm, Çevre ve Atık Bertaraf Tesisi'ne getirilen çimler, kompostlama yöntemiyle organik gübreye dönüştürülmeye başlandı.

Hiçbir kimyasal madde kullanmadan mayalama yöntemiyle elde edilen organik gübreler, Büyükşehir Belediyesine ait rekreasyon alanlarında yeniden gübre olarak kullanılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentte çevre teknolojileri ve tasarruf odaklı çalışmalarımızla dönüşüme devam ediyoruz. Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezinde, park ve bahçelerde biçilen çimleri organik gübreye dönüştürüp toprağın verimini artırıyor, su tüketimini düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç fazlası organik gübreler vatandaşlara yarı fiyatına satılacak"

BELKA AŞ Genel Müdürü Dursun Çiçek de Geri Dönüşüm, Çevre ve Atık Bertaraf Tesisi'ne güneş panelleri yaptıklarını, temiz enerjiyi kullanarak soyu tükenmiş endemik bitkilerin yeniden canlandırılması için Ankara'daki üniversiteler ile iş birliğine gideceklerini belirtti.

Çiçek, tesisin yatırımcıya açık olduğunu, kompostlama makineleriyle havyan atıklarının da dönüştürülebildiğini ifade ederek, "Amacımız Ankara'ya böylesi teknolojik tesisleri kazandırmak. Toprakta yetişen hiçbir şeyi ziyan etmemeliyiz. İhtiyaç fazlası organik gübreler vatandaşlara yarı fiyatına satılacak. Büyükşehir'in yıllık gübre ihtiyacını biz karşılayacağız. En az 4 milyon lira tasarruf edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tesisi ticari amaç gütmeden yatırımcılara, üniversitelere ve araştırmacılara açacaklarını, çocukların da geri dönüşümü bizzat tesise gelerek uygulamalı görebileceğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"İlk projemiz olan elektrikli otobüs dönüşüm projesini başarıyla gerçekleştirdik. BELKA Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezi'nin de ilk aşaması tamamlandı. Kış sezonunda da meyve ve sebze halinin atıklarını benzer şekilde kompostlayacağız. Bir başka projemiz de 'Pelet' tesisini açmak. Bu yazın inşaatına başlamayı planladığımız tesiste, budanan ağaç dallarından önemli bir yakacak elde edeceğiz. Bu peletlerin Ankaramızın kırsal ve orman köyleri için yeni bir geçim kaynağı olacağını düşünüyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu