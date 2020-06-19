Beli kırılan 97 yaşındaki kadın Gaziantep'te sağlığına kavuştu
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Beli kırılan 97 yaşındaki kadın Gaziantep'te sağlığına kavuştu

Beli kırılan 97 yaşındaki kadın Gaziantep'te sağlığına kavuştu Düşme sonucu beli kırılan 97 yaşındaki Güneş Özdemir, Gaziantep Medical Park Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

19.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:24

Beli kırılan 97 yaşındaki kadın Gaziantep'te sağlığına kavuştu

GAZİANTEP - Düşme sonucu beli kırılan 97 yaşındaki Güneş Özdemir, Gaziantep Medical Park Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Diyarbakır'da yaşayan ve düşme sonucu beli kırılan 97 yaşındaki Güneş Özdemir, Gaziantep Medical Park Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Uzm. Prof. Dr. Aslan Güzel ve ekibi tarafından yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyat öncesi durumu kritik olan ve konuşmakta dahi güçlük çeken yaşlı kadın, yapılan operasyon sonrası kısa sürede iyileşerek etrafa gülücükler saçmaya başladı. Prof. Dr. Aslan Güzel ise yaşlı kadının durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içerisinde taburcu edeceklerini söyledi.

"Yaş itibariyle zor bir ameliyattı ama iyi geçti"

Hastanın son durumu ve ameliyat hakkında bilgi veren Prof.Dr. Aslan Güzel, "Hastamız geldiğinde durumu kötüydü.Yaşının da etkisiyle doğrulamayacak kadar şiddetli ağrıları vardı. Bel kısmının belirli noktalarında düşme sonucu kırıklar vardı. Bu kırıklar için dekompresyon ve stabilizasyon ameliyatı gerceklestirdik. Mevcut darlığı gidermek gerekiyordu. Biz de bunları yaptık. Çok şükür ameliyatında da bir sorun yaşamadık. Bu süreçte bize diğer meslektaşlarımız da destek oldu. Sonrasını da birlikte takip ettik ve etmeye devam ediyoruz. Şuan ameliyatın üzerinden üç gün geçti ve hastamızı mobilize ettik. Ağrılarında da ciddi azalma var. İnşallah bir sorun yaşamazsak iki üç gün içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

"Annem vücudunu bile oynatamıyordu ama şuan çok iyi"

Yaşlı kadının oğlu Salih Yılmaz ise annesinin durumunun eskisine göre çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Annemin düşme sonucu belinde kırık vardı ve çok kötü durumdaydı. Doğru düzgün vücudunu bile oynatamıyordu. Biz de bu sebeple güvenebileceğimiz bir doktora başvurmak istedik ve yıllar önce benim beyin ameliyatımı yapan ve beni hayata döndüren Aslan Hocaya gelmek istedik. Hocamız ve Medical Park Hastanesi bizimle çok iyi ilgilendiler. Annem şuan çok iyi durumda, ağrıları azaldı. Hatta artık uyuyabiliyor, az az yürüyebiliyor. O yüzden Aslan hocaya ve Medical Park Hastanesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Beli kırılan 97 yaşındaki kadın Gaziantep'te sağlığına kavuştu

Kaynak: İHA

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