BELGRAD ORMANI'NDA KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BELGRAD ORMANI'NDA KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalan ve tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalan ve tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalan vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Belgrad Ormanı'na akın etti. Güzel havayı da fırsat bilen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na gelerek piknik yaptı, bisiklet sürdü, mangal yaktı.

İSTANBUL BOŞ DİYE GELDİK AMA İSTANBUL ÇOĞUNLUKLA BURADA

Belgrad Ormanı'nda ailesiyle birlikte piknik yapan Ercan Kaya, Biz, İstanbul boş diye geldik, hatta sabah geldiğimizde burası bomboştu. Şimdi bakıyorum İstanbul çoğunlukla burada. Sanırım çoğu kişi bizim gibi şehir dışına çıkmamış. Günübirlik tatil için buradayız, çocuklar doğal ortamda oynasın diye geldik. Bizim açımızdan da çok güzel bir bayram oldu. Eğlenceli geçiyor, bir taraftan mangalımızı yakıyoruz, bir yandan doğa gezisi yapıyoruz. Beklentimizi karşıladı ama çok kalabalık. Pandemi dönemindeyiz, biz önlemlerimizi aldık, insanlarla da sosyal mesafemizi koruyoruz. Ancak, bazı bölgelerde görüyorsunuz çeşmenin önünde insanlar iç içe durabiliyor dedi.

BAYRAM TATİLİNİ BÖYLE DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK

Piknik yapmalarının ardından arkadaş grubuyla oyun oynayan Hüseyin Yılmaz, Bayram tatilini böyle değerlendirmek istedik. Yeğenimizi de askere uğrayacağız, son bir kez bir aktivite yapalım dedik, o yüzden toplandık. Çok güzel geçiyor, pikniğimizi yaptık, keyifli bir gün geçirdik en son da bir oyun oynayıp gideceğiz artık diye konuştu.

TATİLE GİDEMEYENLER BURADA

Pandemiden dolayı tatile gidemediğini söyleyen Niyazi Koç, İstanbul'da kaldık, pandemiden dolayı tatile gidemedik. Zaten gidemeyenler de burada, biz de tatilimizi bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Güzel geçiyor, eğlenceli, arkadaşlarım ve kızımla pikniğe geldik dedi.

BELGRAD ORMANI'NDA KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
BELGRAD ORMANI'NDA KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
BELGRAD ORMANI'NDA KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
BELGRAD ORMANI'NDA KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
BELGRAD ORMANI'NDA KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
BELGRAD ORMANI'NDA KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
BELGRAD ORMANI'NDA KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Metrobüs yolunda şaşırtan görüntü! Aşırı sıcaktan dolayı asfalt eridi
Metrobüs yolunda şaşırtan görüntü! Aşırı sıcaktan dolayı asfalt eridi
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Elmas Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BELGRAD ORMANI'NDA KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 18:31:12. #1.16#

title