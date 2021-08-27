Belgrad Ormanı açık mı 2021? Belgrad Ormanı girişler yasak mı?

Orman yangınları ile mücadelede büyük bir süreç atlatıldı. İstanbul dahil olmak üzere pek çok ilde ormanlara girişler yasaklandı. Peki, Belgrad Ormanı açık mı 2021? Belgrad Ormanı girişler yasak mı?

Türkiye orman yangınları ile büyük mücadele etti. Bu kapsamda maddi manevi zararlar ortaya çıkarken, herhangi bir tehlikeye karşı çevre illerde de tedbirler alınmaya devam etmekte. Son olarak İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı duyuruldu. Bunun ardından vatandaşlar yoğun bir şekilde " Belgrad Ormanı açık mı, kapalı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Belgrad Ormanı açık mı 2021? Belgrad Ormanı girişler yasak mı? İşte detaylar haberimizde...

BELGRAD ORMANI AÇIK MI, KAPALI MI?

Belgrad ormanı 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında kapalı olacak.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İstanbul ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır." ifadelerine yer verildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.