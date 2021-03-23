Belediyeye ait 39 adet krom kapağı çalan şüpheli tutuklandı
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Belediyeye ait 39 adet krom kapağı çalan şüpheli tutuklandı

23.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:09
Belediyeye ait 39 adet krom kapağı çalan şüpheli tutuklandı

Antalya'da 4 farklı ilçede otobüs duraklarında bulunan 39 adet krom kapağının çalınması olayına karışan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da 4 farklı ilçede otobüs duraklarında bulunan 39 adet krom kapağının çalınması olayına karışan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Antalya'da 4 farklı ilçede son 15 gün içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesine ait otobüs duraklarında meydana gelen krom kapak hırsızlığı olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda, Kepez'de 9, Muratpaşa'da 29, Konyaaltı'nda 3 ve Aksu İlçesinde de 3 farklı noktada bulunan otobüs duraklarından krom kapakların çalınması olayı üzerine toplamda 44 farklı noktadan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin A.K., isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüpheli A.K., polis ekiplerince yapılan operasyonda 17 Mart Çarşamba günü yakalandı. A.K.'nin çaldığı 39 adet krom kapak temin edilerek değer tespiti yapılmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı firma yetkilisine teslim edildi. Şüpheli A.K., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından 18 Mart Perşembe günü sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Belediyeye ait 39 adet krom kapağı çalan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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