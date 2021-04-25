Belediyenin Ramazan pidesine yoğun ilgi
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Belediyenin Ramazan pidesine yoğun ilgi

Belediyenin Ramazan pidesine yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Havran ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ürettiği Ramazan pidesi yoğun ilgi gördü.

Havran ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ürettiği Ramazan pidesi yoğun ilgi gördü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kuruluşu olan Fırıntaş'ın ürettiği Ramazan pidesi büyük ilgi gördü. Havran'da öğlen saatlerinde dağıtımına başlanan 375 gramlık pide 1,5 liraya satılırken, hem fiyat hem de lezzeti ile yoğun ilgi gördü. Pidenin geliş saatinde büfe önünde kuyruk olan vatandaşlar, ekşi mayalı pidenin çok lezzetli olduğunu söylediler. Havran'da günde bin dolayında pide satılıyor.

Pidenin geliş saatini beklediklerini anlatan 63 yaşındaki Ali Rıza Sönmez, "Her gün pide almak için buraya geliyorum. Pide hem çok ucuz hem de çok lezzetli. Ekşi mayalı olduğu için lezzetli olduğunu düşünüyorum. Biz bu pideyi çok sevdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan Kandilli de, "Pide çok lezzetli. Onun için burada sıraya girmeye değer. Herkese tavsiye ederim" dedi. - BALIKESİR

Belediyenin Ramazan pidesine yoğun ilgi
Belediyenin Ramazan pidesine yoğun ilgi
Belediyenin Ramazan pidesine yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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