Belediyenin modern ve ucuz düğün tesisleri halkın hizmetinde
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Belediyenin modern ve ucuz düğün tesisleri halkın hizmetinde

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak - Haberler | Güncel

Belediyenin modern ve ucuz düğün tesisleri halkın hizmetinde Osmanlı'nın ilk başşehri olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde vatandaşların ekonomik şartlarda düğün ve cemiyetlerini yapabilmeleri için modern tesisler hizmete girdi.

Belediyenin modern ve ucuz düğün tesisleri halkın hizmetinde

BURSA - Osmanlı'nın ilk başşehri olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde vatandaşların ekonomik şartlarda düğün ve cemiyetlerini yapabilmeleri için modern tesisler hizmete girdi.

Yenişehir Belediyesi tarafından yaptırılan tesislerin bünyesinde kapalı salon, kır düğün salonu, çocuk oyun parkı ve yürüyüş yolları ve piknik alanları bulunuyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Davut Aydın, "2019 mahalli seçimlerinden önce verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Yenişehir halkının diğer ilçelerden ne farkı var diyerek ilçemize yakışan bu modern tesisi yapmaya karar verdik. Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu kapalı düğün salonu ile birlikte burası ikinci kır düğün salonu olarak hizmet verecek. İnşallah 3. düğün salonumuzu da şehir merkezinde ayırdığımız 800 metrekarelik alana yapmak istiyoruz. Bizim bu salonu yapmakta en büyük hedefimiz halkımızın salon ücretlerinin yüksek olmasını belirtmesi. Boş salonların 8-9 bin lira gibi ücretlerden kiraya verildiği bize iletildi. Biz de aldığımız meclis kararı ile bu tesisleri halkımıza iki bin beş yüz liradan kiraya vereceğiz" diye konuştu.

Başkan Aydın, "Kapalı alanı 800 metre olan ve toplam 4 bin 200 metrelik tesislerimizde kapalı salon, kır düğün salonu, çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları, piknik alanları halkımızın kullanımına açılmıştır" dedi.

Belediyenin modern ve ucuz düğün tesisleri halkın hizmetinde
Belediyenin modern ve ucuz düğün tesisleri halkın hizmetinde
Belediyenin modern ve ucuz düğün tesisleri halkın hizmetinde
Belediyenin modern ve ucuz düğün tesisleri halkın hizmetinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak

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