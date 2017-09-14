Belediyenin Fide Desteğiyle Üretici Oldular

YUSUF SOYALP - Van'ın İpekyolu Belediyesi, kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlara sebze ve meyve fideleri dağıtarak, tüketici konumundan üretici konumuna geçmelerini sağladı.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi, belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal projelere de imza atıyor.



Bu kapsamda, kırsal bölgelerdeki arazileri ekonomiye kazandırmak amacıya "Alternatif Üretimin Gelişmesi Projesi"ni hazırlayan belediye, 30 mahallede 3 bin kişiye 250 bin sebze meyve fidesi dağıttı.



Belediyenin desteğiyle aldıkları domates, biber, salatalık, kavun ve karpuz fidelerini mayıs ayında toprakla buluşturan vatandaşlar, büyük emekle yetiştirdikleri ürünlerin hasadına başladı.



Vatandaşlardan bazıları, ürünlerini yol kenarlarına kurdukları tezgahlarda satarak, ekonomik kazanç elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.



"Fidelerden bin 500 ton ürün hasat edeceğiz"



İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ercan Çıplak, AA muhabirine, bölge tarımına katkı sunmak amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi.



Kırsal mahallelerde uygulanan projeyle vatandaşların refah seviyesini ve gelirlerini arttırmayı hedeflediklerini anlatan Çıplak, sebzeciliği ve meyveciliği geliştirmek için çaba gösterdiklerini aktardı.



İş bulamayanlara kendi işlerini yapma imkanı sunduklarını aktaran Çıplak, şöyle devam etti:



"Bir bakıma vatandaşları üretici konumuna getiriyoruz. Özellikle ilçemizde bu işi hiç yapmayan ama yapabilecek olan genç girişimcileri de bu kapsamda destekledik ve onları tarımsal üretime katmış olduk. Aynı zamanda çiftçilerimize de gereken desteği sağladık. Genel olarak bu yıl vermiş olduğumuz fidelerden bin 500 ton ürün hasat etmeyi planlıyoruz. Bu şekilde hem kentimize hem de çiftçilerimize katkı sağlamış oluyoruz. Bu ürünlerden çok olumlu sonuçlar elde ettik. İlimiz daha çok hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir özellik taşıyor. Biz bunun dışına çıkarak ortaya koyduğumuz ürün kalitesi ile sebzecilik kültürünün yayılmasını istiyoruz."



"Belediye iş sahibi olmamızı sağladı"



Üretimin yapıldığı Baklatepe Mahallesi Muhtarı Naci İşkol, vatandaşların fidelerden ürettikleri ürünleri satarak geçindiklerini kaydetti.



İpekyolu Belediyesince mahallede 30 bin fide dağıtımı yapıldığını ifade eden İşkol, "Belediyemizin vermiş olduğu fideleri ektik ve güzel bir verim aldık. Şimdi de hasadımızı yapıp satışını gerçekleştiriyoruz. Bu hizmet bizleri çok memnun etti." dedi.



Üreticilerden Mehmet Nur Ekici de belediyenin verdiği destek ile çiftçiliğe başladığını söyledi.



Ekici, daha önceden inşaatta çalıştığını ifade ederek, "Belediyemizin vermiş olduğu destekle sebze yetiştiriciliğine başladık. Bölgemizde iş alanları kısıtlı olduğu için iş bulamadım. Belediyemiz bize 20 bin fide desteği verdi. Bu fidelerle kavun, karpuz, domates yetiştirmeye başladım. Fidelerden 50 tona yakın ürün hasadı yaparak satışa başladık. Normalde çiftçi kaydımız bulunmadığı için çiftçi desteklerinden faydalanamıyorduk. Belediye fide dağıtarak bizim iş sahibi olmamızı sağladı." diye konuştu.