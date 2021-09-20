BELEDİYEMİZ İLE İKA ARASINDA TADINA DOYULMAYACAK PROTOKOL! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BELEDİYEMİZ İLE İKA ARASINDA TADINA DOYULMAYACAK PROTOKOL!

Habermetre - Haberler | Toplum
BELEDİYEMİZ İLE İKA ARASINDA TADINA DOYULMAYACAK PROTOKOL!

Adıyaman'ın değerlerini dünyaya tanıtacak projelere imza atmaya devam eden Belediyemiz şimdide İKA ile birlikte, badem için tadına doyulmaz bir projeyi hayata geçiriyor!

Adıyaman'ın değerlerini dünyaya tanıtacak projelere imza atmaya devam eden Belediyemiz şimdide İka ile birlikte, badem için tadına doyulmaz bir projeyi hayata geçiriyor!

Tanıtıma verdiği desteklerle her kesimin takdirini toplayan Belediyemiz, Adıyaman'ın tütün ile birlikte en önemli tarımsal ürünü olan Adıyaman bademini tüm dünyanın tatması için İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)'yla önemli bir protokole imza attı.

2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenecek olan 'Acı ile Tatlı Buluşuyor, Adıyamanlı Kadınlar Adıbadem Üretiyor' isimli projenin protokol töreni Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile İKA yetkililerinin katılımıyla Adıyaman Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşti.

İmzalanan protokol sonrası proje hakkında kısa bir bilgi veren Başkanımız şunları dile getirdi: "İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Belediyemiz arasında; gerek kadınlarımıza istihdam sağlamak, gerekse Adıyaman'ımızın en önemli tarımsal değerlerinden bir tanesi olan bademimizi tüm dünyaya tanıtmak adına 'Acı ile Tatlı Buluşuyor, Adıyamanlı Kadınlar Adıbadem Üretiyor' projesini hayata geçirmek için gerekli adımı attık. Proje kapsamında, Adıyamanlı bayanlar tarafından badem ürünlerinden hazırlanacak olan 5 çeşit tatlı, ulusal ve uluslar arası çiğköfte zincirleri aracılığıyla pazarlanacak. Böylelikle hem yeni istihdam alanları açılmış olacak, hem de bademimizi tüm dünya tadabilecek. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Adnan Menderes Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Göksel Müge Anlı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Burak Elmas Domagoj Vida Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BELEDİYEMİZ İLE İKA ARASINDA TADINA DOYULMAYACAK PROTOKOL! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 13:48:46. #1.17#