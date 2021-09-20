BELEDİYEMİZ İLE İKA ARASINDA TADINA DOYULMAYACAK PROTOKOL!

Adıyaman'ın değerlerini dünyaya tanıtacak projelere imza atmaya devam eden Belediyemiz şimdide İka ile birlikte, badem için tadına doyulmaz bir projeyi hayata geçiriyor!

Tanıtıma verdiği desteklerle her kesimin takdirini toplayan Belediyemiz, Adıyaman'ın tütün ile birlikte en önemli tarımsal ürünü olan Adıyaman bademini tüm dünyanın tatması için İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)'yla önemli bir protokole imza attı.

2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenecek olan 'Acı ile Tatlı Buluşuyor, Adıyamanlı Kadınlar Adıbadem Üretiyor' isimli projenin protokol töreni Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile İKA yetkililerinin katılımıyla Adıyaman Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşti.

İmzalanan protokol sonrası proje hakkında kısa bir bilgi veren Başkanımız şunları dile getirdi: "İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Belediyemiz arasında; gerek kadınlarımıza istihdam sağlamak, gerekse Adıyaman'ımızın en önemli tarımsal değerlerinden bir tanesi olan bademimizi tüm dünyaya tanıtmak adına 'Acı ile Tatlı Buluşuyor, Adıyamanlı Kadınlar Adıbadem Üretiyor' projesini hayata geçirmek için gerekli adımı attık. Proje kapsamında, Adıyamanlı bayanlar tarafından badem ürünlerinden hazırlanacak olan 5 çeşit tatlı, ulusal ve uluslar arası çiğköfte zincirleri aracılığıyla pazarlanacak. Böylelikle hem yeni istihdam alanları açılmış olacak, hem de bademimizi tüm dünya tadabilecek. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri