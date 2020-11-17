Belediyeden yasak alanlara uyarı tabelası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediyeden yasak alanlara uyarı tabelası

17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:04
Belediyeden yasak alanlara uyarı tabelası

Devrek Belediyesi, ilçede sigara içilmesi yasaklanan cadde ve alanlara uyarı tabelaları astıKoronavirüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında Devrek'te belirlenen meydan, cadde ve sokaklara "Sigara İçmek Yasaktır" tabelaları asıldı.

Devrek Belediyesi, ilçede sigara içilmesi yasaklanan cadde ve alanlara uyarı tabelaları astı

Koronavirüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında Devrek'te belirlenen meydan, cadde ve sokaklara "Sigara İçmek Yasaktır" tabelaları asıldı.

Devrek İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen İsmetpaşa Mahallesi, İnönü Caddesi, Eski Mahalle Dr. Veysel Atasoy, Ankara Asfaltı Caddeleri, Yeni Mahalle Atatürk, Vedat Ali Özkan ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı (Eski terminal alanı) ile Cumhuriyet Alanında sigara içme yasağı getirildi.

Devrek Belediyesi de sigara içme yasağı getirilen cadde ve meydanlara "Sigara İçmek Yasaktır" tabelası asarak vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanlığının, 81 ilin valiliğine gönderdiği 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelgeye göre, cadde, sokak, meydan, park, bahçe, toplu ulaşım araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı. Sahil bandında, piknik alanında, fabrikalarda da toplu olarak bir araya gelindiğinde sigara yasağı uygulanması başladı ve toplu bir şekilde bir araya gelen kişilere de sigara içme yasağı getirilmişti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Samsun'da açık alanlarda sigara denetimi yapıldı, 'Yasağa uymayacağım' diyen kadın pes dedirtti
Samsun'da açık alanlarda sigara denetimi yapıldı, 'Yasağa uymayacağım' diyen kadın pes dedirtti
Ayvacık'ta sigara içilmesi yasak olan alanlar belli oldu
Ayvacık'ta sigara içilmesi yasak olan alanlar belli oldu
Uzmanlar, kamusal alanlar için getirilen sigara içmek yasağının haklı gerekçeleri tek tek sıraladı
Uzmanlar, kamusal alanlar için getirilen sigara içmek yasağının haklı gerekçeleri tek tek sıraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Meral Akşener Cevdet Yılmaz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Timur Selçuk
Spor Ozan Kabak Caner Erkin Abdullah Avcı Malcolm Thomas Lewis Hamilton
Daha Fazla Medya Milli Kamera İyi Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediyeden yasak alanlara uyarı tabelası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 01:11:39. #1.15#
title