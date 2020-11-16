Belediyeden yasak alanlara uyarı tabelası

Devrek Belediyesi, ilçede sigara içilmesi yasaklanan cadde ve alanlara uyarı tabelaları astıKoronavirüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında Devrek'te belirlenen meydan, cadde ve sokaklara "Sigara İçmek Yasaktır" tabelaları asıldı.

Devrek Belediyesi, ilçede sigara içilmesi yasaklanan cadde ve alanlara uyarı tabelaları astı

Koronavirüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında Devrek'te belirlenen meydan, cadde ve sokaklara "Sigara İçmek Yasaktır" tabelaları asıldı.

Devrek İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen İsmetpaşa Mahallesi, İnönü Caddesi, Eski Mahalle Dr. Veysel Atasoy, Ankara Asfaltı Caddeleri, Yeni Mahalle Atatürk, Vedat Ali Özkan ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı (Eski terminal alanı) ile Cumhuriyet Alanında sigara içme yasağı getirildi.

Devrek Belediyesi de sigara içme yasağı getirilen cadde ve meydanlara "Sigara İçmek Yasaktır" tabelası asarak vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanlığının, 81 ilin valiliğine gönderdiği 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelgeye göre, cadde, sokak, meydan, park, bahçe, toplu ulaşım araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı. Sahil bandında, piknik alanında, fabrikalarda da toplu olarak bir araya gelindiğinde sigara yasağı uygulanması başladı ve toplu bir şekilde bir araya gelen kişilere de sigara içme yasağı getirilmişti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı