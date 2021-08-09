Belediye ve STK'lar el ele verdi, Saip ağaçlık alan tertemiz oldu
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Belediye ve STK'lar el ele verdi, Saip ağaçlık alan tertemiz oldu

Belediye ve STK'lar el ele verdi, Saip ağaçlık alan tertemiz oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Karaburun Belediyesi'nin ilçedeki sivil toplum örgütleri ile el ele vererek ormanları yangın tehlikesine karşı koruma kampanyasının ilk durağı Saip Köyü'ndeki ağaçlık alan oldu.

Karaburun Kent Konseyi, Mimas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Yarımada Sosyal Sorumluluk Derneği üyeleri ve vatandaşların destek verdiği temizlik çalışmasında yüz kilogramın üzerinde atık toplandı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Cumartesi günü Urla'nın Balıklıova Köyü'nde çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan yangının, ilk ve en önemli uyarı olduğunu belirterek, "Bizim de Belediye olarak olanaklarımızı seferber ettiğimiz yangın yüreklerimiz ağzımıza getirse de çok şükür fazla büyümeden söndürüldü. Antalya ve Muğla'da on gündür düren yangınların vatandaşlarımızın duyarlılığını artırdığını gözlemledik. Ancak asıl önemli olanın ormanlarımızı yangından önce korumak olduğunu düşünüyoruz. Ormanlarımızı temiz tutma ve tehlikelerden koruma kampanyasına sivil toplum kuruluşlarımızın verdiği desteği bu yönüyle çok kıymetli buluyoruz. Yaz sonuna kadar sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızla birlikte temizlik kampanyamızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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