Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada üç bürokrat daha görevden alındı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi" kapsamında Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesiyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bir vali yardımcısı ve iki müdür görevden alındı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada soruşturmanın salahiyeti açısından geziye katılan belediye başkan yardımcılarından Bekir Karakuş'un görevden alındığını açıklamıştı.

Malatya'da AK Partili Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinden 'Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' projesi kapsamında Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ü ülkeye geri dönmemişti. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatırken, bir soruşturma da Yeşilyurt Belediyesi tarafından sürdürülüyor.

AK Parti il binasında düzenlediği basın toplantısı ile iddialara cevap veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, soruşturmanın salahiyeti açısından, geziye katılan belediye başkan yardımcılarından Bekir Karakuş'un görevden alındığını söylemişti.

BİR VALİ YARDIMCISI VE 2 MÜDÜR DAHA GÖREVDEN ALINDI

Belediye tarafından Almanya'ya gönderilen ve ülkeye dönmeyen 43 kişiyle ilgili başlatılan soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bir vali yardımcısı ve iki müdür daha görevden alındı.

ALMANYA'YA GİDİP DÖNMEYENLER KONUŞTU

Öte yandan AK Partili Yeşilyurt Belediyesi'nin 2020 yılında 'Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi' kapsamında Almanya'ya gidip geri dönmeyen iki kişi yaşanan olayla ilgili dün bir açıklama yapmıştı.

"ALMANYA'YA GİDİŞ 5-8 BİN EURO ARASINDA"

Artı Gerçek'te yer alan habere göre; yurt dışına nasıl gittiklerini anlatan ve şu anda Almanya'da olan biri 20, diğeri ise 36 yaşındaki iki kişi isimlerini açıklamadı. 20 yaşında olan ve şu anda Almanya'da geçici oturum izni aldığını söyleyen kişi, Almanya'ya gidiş rayiçlerinin kişi başı 5 bin ile 8 bin euro arasında değiştiğini söyledi.

"PAZARLIKLA FİYAT DEĞİŞİYOR"

Pazarlık durumuna göre fiyatın değişebildiğini belirten ve kendisinin 6 bin euro verdiğini anlatan genç, "Biz otobüsle 2020 yılının ilk aylarında Bingöl'den yola çıktık. Bizimle birlikte bizi götüren kişiler de vardı. Bize çıkarılan gri pasaportları dağıttılar. Yolculuğumuz otobüsle Bingöl'den Erzurum üzeri Karadeniz, oradan da İstanbul'dan devam etti. Türkiye'den çıkışımız gezi halinde bir hafta sürdü. Bu süre zarfında hiçbir sorun yaşamadık" diye anlattı.

TESTLERİ YAPILDI, HES KODLARI ALINDI

Haberde Almanya'ya doğru hareket edildiği zaman pandemi olduğu halde seyahat izinlerinin alındığı belirtilen ve Türkiye çıkışında kontrol edilip edilmediği sorulan genç, "Bize HES kodları alınmıştı. Covid testlerini ise 500 TL'ye yaptırdık. Onlar da bizdeydi. Türkiye'den çıkarken sınırda bir polis çok soru sordu bana. Nereye gidiyorsunuz, neden gidiyorsunuz gibi. Tabii bize ne söyleyeceğimiz ezberletilmişti. İşte 'Almanya'ya Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi kapsamında gidiyoruz. 10 gün eğitim göreceğiz. Gideceğimiz şirket Mega Kilit. Sahibi Ersin Kilit…' gibi cevaplar verdim. Biraz heyecanlandım. Daha çok soru sorunca da 'göndermiyorsanız göndermeyin' dedim ve indim. Sonra baktılar bir şey yok bıraktılar. Tüm belgelerimiz tamamdı" ifadelerini kullandı.

"MACARİSTAN'DA RÜŞVET VERDİK"

Türkiye'den sınırdan çıkan ekibin Almanya'ya nasıl ulaştıklarına ise şu yanıtı verdi: "Sadece Macaristan sınırında durdurdular bizi. Orada kişi başı 25 euro rüşvet verdik. Aramızda toplayarak verdik, kimse içeri gelmedi. Daha sonra yolumuza devam ettik. Hiç durdurulmadan Hannover'e ulaştık. Bir gece otelde kaldıktan sonra gri pasaportlar bizi getirenlere teslim ettikten sonra herkes gideceği adrese gitti" dedi.

ALMANYA'YA TRANSİT GEÇİŞ

Kendisinin içinde bulunduğu grubun İstanbul'da bir araya gelerek otobüsle hareket ettiğini anlatan 36 yaşındaki ikinci kişi ise, "Biz İstanbul'da Covid-19 test sonuçlarını aldık. Biz de 500 TL verdik. Ondan sonra yola çıktık. Sınırda rutin kontrol dışında Almanya'ya kadar hiç durdurulmadık" sözlerini kullandı.

İSTANBUL BULUŞMA NOKTASI: BİRÇOK ŞEHİRDEN GELİŞ VAR

İstanbul'dan hareket eden grubun sadece bir yerden gelmediğini, Bingöl, Elazığ, Malatya başta olmak üzere birçok ilden geldiğini, Tokat'tan bile gelenlerin olduğunu belirten ikinci kişi, "Birden fazla otobüs vardı. Hepsi farklı belediyeler üzerinden gelmişlerdi. Eğitim amaçlı Almanya'ya gidiş şeklinde gri pasaportlar düzenlenmişti. Hepimizde onlar vardı. Bizim otobüste Bingöl, Sancak, Kığı, Elazığ Palu, Karakoçan'dan gelenler ağırlıklıydı. Hepsi Zazaca konuşuyordu. Biz bu ekiple geldik. Biz geçen sene geldik ama gelişler hâlâ sürüyor. iki hafta önce iki otobüs Hamburg'un merkezine geldi" dedi.

PASAPORTLAR GERİ GELİYOR, KİMLİKLE BAŞVURU YAPILIYOR

Oturum hakkının alınıp alınmadığı sorusuna ise, "Ben 5 bin euro verdim. Biz geldiğimiz gibi Almanya'ya ulaştığımızda gri pasaportları bizi getirenlere teslim ediyoruz. O pasaportlar tekrar çıkış yapmış gibi geri gidiyor. Bir süre sonra kimliğimizle başvuruda bulunup sığınma hakkı istiyoruz. Bizi getirenlerin bizden tek istediği 'Nasıl geldiğinizi anlatmayın, ne yaparsanız yapın' oluyor. Bizde aynısını yaptık. Şimdi kısa süreli oturum hakkını almışız" yanıtını verdi.Basına yansıyan haberlere göre olayın merkezinde AK Partili Bingöl'ün Servi ilçesi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı bulunuyor. Almanya'ya götürülecek kişilerin Ali Ayrancı tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği'ne üye yapıldığı, bu dernek üzerinden geçişlerin olduğu belirtiliyor. Ayrancı ise kendisine yönelik suçlamaları reddetti.

YEŞİLYURT'LA SINIRLI DEĞİL

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, belediyeler üzerinden geçişin sadece Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Türkiye'nin birçok kentinde, özellikle ilçe ve belde belediyeler üzerinden yurt dışına geçişlerin olduğuna ilişkin iddialar gündeme gelmeye başladı. Bu belediyeler arasında Bursa, Elazığ Arıcak ve Üçocak, Van Tuşba, Tokat'ın da aralarında bulunduğu birçok ilin belediyeleri var.