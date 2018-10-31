Belediye Tesislerine Vatandaşların Ziyareti Sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından vatandaşların tesisleri gezdirmeyi sürdürüyor.

Kilis Belediyesi tarafından "Belediye Tesislerimizi Tanıyoruz" projesi kapsamında Yaşar Aktürk, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu, Doğan Güreş Paşa mahallelerinden vatandaşlar, İtfaiye, belediye serası, kent ormanı, yeni belediye hizmet binası, atık su ve su arıtma tesislerinin ziyaretinden sonra Resul Osman Mesire alanındaki çalışmaları yerinde incelediler. Belediye tesislerine halk ziyaretleri devam ediyor. - KİLİS