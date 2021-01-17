Belediye personeli tescilli Azdavay yöresel giysileriyle mesai yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Belediye personeli tescilli Azdavay yöresel giysileriyle mesai yapıyor

17.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:41
Belediye personeli tescilli Azdavay yöresel giysileriyle mesai yapıyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde asırlardır kullanılan yöresel giysilerin tescillenmesinin ardından, belediyenin kadın çalışanları, bu kıyafetleri giyerek mesai yapıyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde asırlardır kullanılan yöresel giysilerin tescillenmesinin ardından, belediyenin kadın çalışanları, bu kıyafetleri giyerek mesai yapıyor.

Azdavaylı kadınların yöreye özgü başlık, yazma, entari, yelek, kuşak, önlük ve şalvardan oluşan kıyafeti, yaşamın her alanında kullanılıyor.

Azdavay Belediyesince başlatılan çalışmalar sonucu kadınların yüzyıllardır kullandıkları yöresel kıyafet, geçen yıl kasım ayında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Azdavay Belediye Başkanlığı, tanıtımına katkı sağlamak ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için başta sosyal tesisler olmak üzere belediye bünyesinde çalışan kadınların yöresel kıyafetle çalışmasını teşvik edecek.

Bu kapsamda, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in sekreteri de belediyeye gelenleri yöresel kıyafetiyle karşılamaya başladı.

Civelek, AA muhabirine yaptığı açıkamada, yöresel kıyafetlerinin 600 yıllık geçmişi olduğuna dikkati çekti.

Kıyafetin coğrafi işaret belgesine da kavuştuğunu vurgulayan Civelek, "Belediye Başkanlığı olarak sekreterliğimizde misafirlerimizi yöresel kıyafetiyle karşılayan bir bayan çalışanımızla işe başladık. Bundan sonra Azdavay Belediyesi olarak özellikle turizm ağırlıklı işletmelerimizde çalışan bayanların olmazsa olmazı yöresel kıyafet giymeleri olacak. Bunu yaşatmak ve yaygınlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıyafeti gelecek nesillere bırakmak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Civelek, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Atlı Turizm Merkezi'nin açılışını yapacağız. Tesislerimizde çalışan bayanlarımız mutlaka yöresel kıyafetli olacak. Cam terastaki kafeteryada, Suğla Yaylası'nda da bayanlarımız ziyaretçilerimize bir kültürü sunmuş olacak. Kültürü 600 yılın ötesine taşıyabiliyorsanız o, sizin hak ettiğinizi gösterir. Azdavaylı bayanlarımızın bunu hak ettiğini düşünüyorum. Kültüre sahip çıkılması ve kültürel değerlerle misafirlere hizmet edilmesinin ziyaretçi sayımızı en az yüzde 30 artıracağını düşünüyorum."

Azdavay Belediyesinde sekreter olarak çalışan Nurşen Kalaycı ise 5 yıldır belediyede görev aldığını dile getirdi.

Coğrafi işaret alınmasının ardından işe yöresel kıyafetle gelmeye başladığını belirten Kalaycı, "Kıyafetimizi geçmişten günümüze yaşatmak, nesilden nesle aktarmak için bu şekilde çalışmaktayım. Bu kıyafeti giymekten gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Bakkal Tolga Ciğerci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediye personeli tescilli Azdavay yöresel giysileriyle mesai yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 13:44:29. #1.15#
title