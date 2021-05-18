Belediye personeli para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı
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Belediye personeli para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Belediye personeli para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmit'te bir parkta tırpan çalışması yapan belediyesi personeli, yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

İzmit'te bir parkta tırpan çalışması yapan belediyesi personeli, yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

İzmit Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde rutin tırpan işlemlerini gerçekleştirirken Ayazma Mahallesi Beypazarı Parkı'nda bir cüzdana rastladı. Cüzdanı bulan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Mehmet Yılmaz, ekip başı Cihan Karamanoğlu'na durumu bildirdi. İzmit Belediyesi, gerçekleştirdiği inceleme sonrası cüzdanın sahibiyle irtibata geçti. Cüzdan içinden alınan bilgiye göre Ziraat Bankası Baç Şubesi'nde çalıştığı tespit edilen Elif Özge Karadeniz'e ulaşılarak durum bildirildi. İş yerinde olan Karadeniz'in eşi Tolga Karadeniz'in cüzdanı gelip teslim alacağını söylemesi üzerine belediye çalışanları parkta vatandaşı bekledi. Cüzdanı sahibine ulaştıran belediye personeli Mehmet Yılmaz'a bu örnek davranışı için çok teşekkür eden eşi Tolga Karadeniz, İzmit Belediyesi'ne ve ekiplere kolaylıklar diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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