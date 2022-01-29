Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı - Haberler
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Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı

Bursa'da belediye otobüsünde el işi yapan yaşlı amca bir kez daha kameralara yansıdı.

BURSA (İHA) - Bursa'da belediye otobüsünde el işi yapan yaşlı amca bir kez daha kameralara yansıdı. Bu anlar şahitlik edenler ise gözlerine inanamazken görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Belediye otobüsünde yolcu olarak binen yaşlı adam önce boş koltuğa oturdu. Daha sonra çantasında çıkardığı el işini yapmaya başladı. Bu anlara şahitlik eden diğer yolcular ise gözlerine inanamazken, bu anlar cep telefon kameraları tarafından kaydedildi.

Kimliği belirlenemeyen aynı yaşlı amca yaklaşık bir ay önce de belediye otobüsünde görüntülenmiş, sosyal medyada yüzlerce yorum yapılmıştı. - BURSA

Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı

Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bursa, Yerel, Haber

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