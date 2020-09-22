Maske takmasında sonunda bu da oldu! Şoför ile yolcu birbirine girdi, kan aktı
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Maske takmasında sonunda bu da oldu! Şoför ile yolcu birbirine girdi, kan aktı

Bursa'da belediye otobüsüne maskesiz binmek isteyen bir yolcuyu şoför uyardı. Maske takmamakta direnen yolcu ile şoför arasında başlayan tartışma kavgaya döndü. Şoför, yolcunun elindeki bıçağı alarak yolcuyu göğsünden ve kolundan yaraladı ve ortalık adeta kan gölüne döndü.

22.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:37

Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı uzmanların maske takma uyarısına uymayanlar nedeniyle sonunda kan da aktı. Bursa'da maskesiz bir şekilde otobüse binmek isteyen yolcu Savaş B.'yi şoför İzzet Ç. uyardı. Şoförün uyarısına itiraz eden yolcu tartışmaya başladı. Daha sonra kavgaya dönen olayda Savaş B., şoföre bıçak çekti. Yolcunun elindeki bıçağı alan İzzet Ç. yolcuyu göğsünden ve kolundan yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Bursa-İstanbul yolu Bursa istikametinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre otobüse binmek isteyen 30 yaşındaki maskesiz yolcu Savaş B. ile belediye otobüsü sürücüsü İzzet Ç. ile aralarında tartışma çıktı.

BIÇAĞI ELİNDEN ALDI, YOLCUYU YARALADI

Tartışma kavgaya dönüşünce Savaş B. bıçakla otobüs şoförüne yürüdü. O sırada şoför İzzet Ç. yolcunun elindeki bıçağı alarak göğüs ve kolundan yaraladı.

Maske takmasında sonunda bu da oldu! Şoför ile yolcu birbirine girdi, kan aktı

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok kan kaybeden yolcu Savaş B. olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O sırada yanında bulunan annesi ise ağlayarak sinir krizi geçirdi.

Elinden yaralanan şoför ise ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Maske takmasında sonunda bu da oldu! Şoför ile yolcu birbirine girdi, kan aktı
Maske takmasında sonunda bu da oldu! Şoför ile yolcu birbirine girdi, kan aktı
Maske takmasında sonunda bu da oldu! Şoför ile yolcu birbirine girdi, kan aktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (16)
BEN DE ŞAŞKINIM: Oha bee bu kaçıncı Bursa haberi, bu kaçıncı öldürme olayı! Suyundan mıdır, havasından mıdır!
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ALİ: Şoför kendini savunmuş, bu durumda ceza almaması lazım. Bıçak çekenin ise tedavi edildikten sonra en az adam yaralamaya kasten teşebbüsten 50 yıl ceza alması lazım ki bir daha her sinirlenen önüne gelene bıçak çekemesin.
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EKONOMİMİZ UÇUYOR: durmak yok yola devam yiyin birbirinizi burası çok önemli dünya bizi kıskanıyorlar
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