Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı
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Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı

Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Servet Ramazan bakanlığında Eylül ayı toplantısını yaptı.

Kilis Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Servet Ramazan bakanlığında Eylül ayı toplantısını yaptı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan başkanlığında yapılan Eylül ayı meclis toplantısında gündemde olan konuları ele aldı. Elektrik Denetleme Sistemi(EDS) Protokolü için başkana yetki verilmesi, Protokolün imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi, Sokak Sağlıklaştırma işi için İller Bankası A.Ş' den üstyapı proje kredisi ve hibe kullanımı için yetkilendirme, Mehmet Sanlı Mahallesinde yapılan parkın isim verilmemi başta olmak üzere bir çok meclis gündemindeki konular ele alındı. - KİLİS

Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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