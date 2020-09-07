Belediye meclis toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye meclis toplantısı yapıldı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında belediye meclisi Eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye meclis toplantısı yapıldı
07.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:01

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında belediye meclisi Eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Bulut'un başkanlığında gerçekleştirilen Belediye meclisi Eylül ayı gündeminde bulunan Kira bedelinin düzenlenmesi, Sepetli araç talebi, öğrenci servis taşıma ücret tarifesi, taksi durağı devri talebi toplu taşıma seyahat kartları yönetmeliği, brikethane, mermer kesimi, beton santralleri ve kum ocaklarının şehir dışına taşınmaları, millet bahçesine yer tahsisi başta olmak üzere gündemdeki konular ele alınarak karara bağlandı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Angela Merkel Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Birce Akalay Deniz Akkaya Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Tamer Tuna Metin Oktay Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Milli Kavga Ankara
Şu an buradasınız: Belediye meclis toplantısı yapıldı - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 17:05:13. #1.15#
title