Belediye logolu broşürle, halkı dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı ISPARTA'da, belediye logosu ve "Biz bize yeteriz Isparta'm" sloganını kullanarak hazırladığı broşürler ile vatandaşlardan para toplamak isteyen Hüseyin Altunbaş polis tarafından yakalandı.

ISPARTA'da, belediye logosu ve "Biz bize yeteriz Isparta'm" sloganını kullanarak hazırladığı broşürler ile vatandaşlardan para toplamak isteyen Hüseyin Altunbaş polis tarafından yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede, 'kamu kurum ve kuruluşların ismi kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Kentte üzerinde belediye logosu ile "Biz bize yeteriz Isparta'm" sloganı ve IBAN numarası yazılan broşürlerin dağıtıldığını tespit eden belediye yetkilileri, durumu polise bildirdi.

Hemen harekete geçen polis ekipleri, broşürleri hazırlayıp, evlerin kapıları ile posta kutularına bırakan şüphelinin Hüseyin Altunbaş olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Altunbaş, sevk edildiği adliyede, mahkemece 'kamu kurum ve kuruluşların ismi kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Şüpheli ile beraberindeki polislerin, adliyeye gidişleri sırasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Isparta Belediyesi'nin isim ve amblemiyle, sahte IBAN numarası kullanılarak 'Biz bize yeteriz' sloganı adı altında başlatılan yardım kampanyasının suistimali yoluyla, 'kamu kurum ve kuruluşların ismi kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda şüpheli Hüseyin Altunbaş'ın yakalanarak tutuklandığını bildirdi. Başsavcı Akbulut açıklamasında, "Bu tür dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı daha dikkatli olunması, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edilmeyen yalan ve yanlış haberlere itibar edilmemesi, içinde bulunduğumuz bu hassas süreçte kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozacak tutum ve davranışlardan kaçınılması, halk arasında panik ve korkuya sebebiyet verecek paylaşımların en yakın kolluk birimine veya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edilmesi gerekmektedir" dedi.

Kaynak: DHA