Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı

Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, parklarda da kar temizleme çalışması yaptı. İşçilerden Cemal Birol, kent meydanındaki Atatürk anıtında biriken karları da elindeki fırçayla temizledi.

Kentte etkili olan fırtına gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent beyaz örtüyle kaplandı. Sabah kar yağışına uyanan vatandaşlar, işe gitmekte zorluk yaşadı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası belediye ekipleri de kar temizleme araçları ile çalışma yaparak, yolları açtı.

TEMİZLİK İŞÇİSİ ATATÜRK HEYKELİNİ TEMİZLEDİ

Ekipler, kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi. Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, parklarda da kar temizleme çalışması yaptı. İşçilerden Cemal Birol, kent meydanındaki Atatürk anıtında biriken karları da elindeki fırçayla temizledi.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Temizlik işçisinin Atatürk heykelini temizlediği anlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından beğeni yağmurunum tutuldu.