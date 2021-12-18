Bu bir rekor olabilir! 6 ay önce 16 ton çöp çıkan eve yeniden giden ekipler, gördükleri manzaraya şaştı kaldı

Tuzla'nın İstasyon Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, çöp konteynerlerinden topladığı 12 ton çöpü evinin bahçesine taşıdı. Kokan çöpler çevrede oturan vatandaşları rahatsız etti.

VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETTİ

Vatandaşların Tuzla Belediyesi'ni arayarak şikâyet etmesi üzerine çöp dolu bahçeye gelen Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin olumsuz durumu tespit etmesi üzerine Tuzla Belediyesi temizlik görevlileri çöpleri temizledi. Temizlenen yaklaşık 12 ton olan çöp, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

6 AY ÖNCE DE 16 TON ÇÖP TOPLANMIŞTI

Akli dengesi yerinde olmayan vatandaş, 6 ay önce de 16 ton çöpü toplayarak bahçesine yığmış ve çöplerin Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından alınışını gözleri dolarak izlemişti.

"VATANDAŞIMIZIN EVİNİ TEMİZLEMEK İÇİN GELDİK"

Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Ayetullah Ayyıldız, "Bugün İstasyon Mahallesi'nde bir vatandaşımızın çöp evini temizlemek için geldik. Çevrede oturan vatandaşlarımızın koku ve kirlilikten dolayı belediyemize şikâyetlerde bulundu. Bunları değerlendirerek çalışmalarımızı yaptık. Herhangi bir olumsuzluk kalmadı" dedi.

İşte Tuzla'daki çöp evden kareler;

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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