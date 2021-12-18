Bu bir rekor olabilir! 6 ay önce 16 ton çöp çıkan eve yeniden giden ekipler, gördükleri manzaraya şaştı kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu bir rekor olabilir! 6 ay önce 16 ton çöp çıkan eve yeniden giden ekipler, gördükleri manzaraya şaştı kaldı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Tuzla'nın İstasyon Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, çöp konteynerlerinden topladığı 12 ton çöpü evinin bahçesine taşıdı. 6 ay önce de 16 ton çöp biriktiren vatandaşın bahçesi, Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Tuzla'nın İstasyon Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, çöp konteynerlerinden topladığı 12 ton çöpü evinin bahçesine taşıdı. Kokan çöpler çevrede oturan vatandaşları rahatsız etti.

Vatandaşların Tuzla Belediyesi'ni arayarak şikâyet etmesi üzerine çöp dolu bahçeye gelen Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin olumsuz durumu tespit etmesi üzerine Tuzla Belediyesi temizlik görevlileri çöpleri temizledi. Temizlenen yaklaşık 12 ton olan çöp, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Akli dengesi yerinde olmayan vatandaş, 6 ay önce de 16 ton çöpü toplayarak bahçesine yığmış ve çöplerin Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından alınışını gözleri dolarak izlemişti.

Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Ayetullah Ayyıldız, "Bugün İstasyon Mahallesi'nde bir vatandaşımızın çöp evini temizlemek için geldik. Çevrede oturan vatandaşlarımızın koku ve kirlilikten dolayı belediyemize şikâyetlerde bulundu. Bunları değerlendirerek çalışmalarımızı yaptık. Herhangi bir olumsuzluk kalmadı" dedi.

İşte Tuzla'daki çöp evden kareler;

Belediye ekipleri şaşkın! 6 ay önce evine 16 ton çöp toplayan vatandaş bu kez 12 ton topladı

Belediye ekipleri şaşkın! 6 ay önce evine 16 ton çöp toplayan vatandaş bu kez 12 ton topladı

Belediye ekipleri şaşkın! 6 ay önce evine 16 ton çöp toplayan vatandaş bu kez 12 ton topladı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title