Belediye Başkanlığı görevinden alınan Bedia Özgökçe Ertan kimdir, kaç yaşındadır?

19.08.2019 09:07

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile Bedia Özgökçe Ertan, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alındı. Bu üç ismin görevden alınması sebepleri ise terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak olarak açıklandı. Peki Bedia Özgökçe Ertan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN KİMDİR?

Bedia Özgökçe Ertan, 1975 yılında Van'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Ertan, İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin kurucularından biridir ve yönetim kademelerinden görev almıştır.

Ayrımcılıkla mücadele ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitimde yer alan Ertan, İnsan Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca Ertan baroda, ayrımcılıkla mücadele, mülteci hukuku ve işkencenin önlenmesi alanlarında da çalıştı.

2004 yerel seçimlerinde Demokratik Halk Partisi listesinden seçilerek Van'ın ilk kadın İl Genel Meclisi Üyesi oldu.

Bedia Özgökçe Ertan, 26. ve 27.Dönem Van Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliğinde bulundu.

İyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir.