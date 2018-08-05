Belediye Başkanlarının Eşleri İlkadım'da Buluştu

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlarının eşleri tarafından geleneksel hale getirilen ilçe buluşmalarının bu ay ki ev sahibi İlkadım olurken, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, bu anlamlı birliktelik için başkan eşlerini kutladı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlarının eşleri tarafından geleneksel hale getirilen ilçe buluşmalarının bu ay ki ev sahibi İlkadım oldu. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un eşi Hatice Tok'un ev sahipliğinde İlkadım'ı gezen konuklar özellikle kadınlara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi adına fikir alışverişinde bulundular.

Ihlamur Cafe ve Restaurantta başlayan buluşmada sohbet eden konuklar ardından İlkadım'ın gözde projelerinden biri olan ve Türk-İslam sanatlarının en iyi uygulandığı bir eğim merkezi haline gelen İlkadım Türk- İslam Sanatları Merkezini ziyaret eden hanımlar burada devam eden kurslar hakkında bilgi aldılar. Ardından uygulamalı olarak ebru sanatı hakkında bilgi alırlarken kursiyerlerle bir araya geldiler. Daha sonrasında Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde müzik dinletisi eşliğinde İlkadım Belediyesi hizmet ve projeleri hakkında bilgi alarak fikir alışverişinde bulunuldu. Son olarak Amazon Köyünü gezen konuklar burada da Samsun tarihi hakkında bilgi aldılar.

Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde belediye başkanlarının eşlerini ziyaret ederek "Hoş geldiniz" dileklerini ileten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Öncelikle bu güzel birliktelik örneği için sizleri tebrik ediyor ve ilçemize hoş geldiniz diyorum. Her zaman olduğu gibi yine anlamlı bir buluşmayla birlikteliğe siz hanımlar öncülük etmiş oluyorsunuz. Ülkemizin en büyük ihtiyacı her zaman birlik ve beraberlik. Sizler de bu duyguyu bu güzel etkinlikle yaşıyor ve herkese örnek oluyorsunuz. Bu duygularla sizleri tekrar tebrik ediyor ve bu buluşmaların şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - SAMSUN