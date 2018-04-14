Belediye Başkanlarından Kilis Çıkarması

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Genel Başkanlığı'nı yaptığı Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) tarafından Mehmetçik ve Kilis'e destek vermek için çok sayıda belediye başkanıyla Kilis'e geldi.

Sabah erken saatlerde Kilis'e gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve beraberindeki belediye başkanları ile heyet ilk önce onurlarına Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından verilen kahvaltıya katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis 2023 yılında 115 bin nüfusa göre kurgulandığını ifade ederek, "Alt yapı üst yapısını tamamlamaya uğraşırken, Suriye'de 7 yıl önce olaylar oldu. Burada çatışmalardan ve savaştan kaçanlar Kilis'e geldi. Kilis'in bütün caddeler, sokaklar, Cami avluları, tabiri caizse insan seliyle kaplandı. Buraya gelen Suriyeliler birkaç gün kaldıktan sonra Anadolu içlerine Avrupa'ya gittiler. Şu anda nüfusu 97 bin kent merkezinin nüfusu var. Suriyelilerin sayısı ise 138 bindir. Bizde bir atasözü var,'Halep oradaysa arşın burada' diye, bunun basit bir ispatı caddeye çıkan gördünüz 5 kişinin 3'ne valiliğin ve belediyenin nerede olduğunu bilmezler. Çünkü 5 kişinin 3'ü Suriyelidir. Suriyeliler Türkçe bilmediği için anlaşamazsınız. Arapça anlayan varsa çok daha çabuk yol tarifi alabilirsiniz. Kilis'te yüzde 60 Suriyeli, yüzde 40 ise yerle halk var. Rabb'ime hamd olsun, şu ana kadar Kilis'te, çok ciddi bir asayiş olayı meydana gelmedi" dedi

Kara, 18 Ocak 2016 tarihinde sabah saatlerinde kahvaltı yaptıkları sırada büyük bir patlama sesi duyulduklarını ifade ederek,"Suriye'den terör örgütü DEAŞ tarafından ateşlenen kartuşa füzesi bir okulumuzun bahçesine isabet etti. Biz o zaman kartuşa füzesini ne olduğunu anlamış olduk. İlk saldırıdan sonra 6 ay boyunca DEAŞ terör örgütü bölgesinden 97 füze atıldı, ve Kilis merkez hedef alındı. Atılan füzeler kime denk gelirse, kimin kafasını ne zaman nerede ne şekilde düşeceği belli değildi. Fırat Kalkanı Harekatı başarı ile tamamlanmıştı ki, tam rahat edeceğiz derken Kilis'te Parsa Dağı olarak bilinen Suriye'de ismi Bursiye dağına terör örgütü PYD tarafından büyük bir yığınak yapıldı Burası Kilis'e 5- 6 kilometre mesafede Kanas tüfekleri insanları çok rahatlıkla vurabilecek bir yer. Buraya terör örgütü tarafından müthiş bir yapılmaya başlandı. Terör örgütü PYD tarafından sınır köylerine taciz edildi. Zeytin Dalı Hareketi başlamadan önce köyleri silah atışları ve tacizler yaşandı. Zeytin Dalı Hareketi başlamasıyla bazı çevreler, bu hareket sınırlı kalsın sivillere dokunmamasını istediler. Orada sivil dediklerini tamamını elinde uzun namlulu silah vardı. O bölgeden Kilis'in üzerine roket atmaya başladılar. 34 tane füze atıldı, füze bizim yatak odamıza düştü, oturma odamıza düştü caddemizde düştü, yemek yediğimiz lokantaya düştü, ibadet ettiğimiz camiye düştü. Şimdi sormak gerekiyor, bize bu roketleri atanlar sivilse, Kilis'te yaşayanlar sivil değil mi? bizim üzerimize bomba atanlara sivil nasıl diyeceğiz"şeklinde konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yaptığı konuşmada, YERELSEN olarak Kilis'e geldiklerini, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya misafirperverliğinden ötürü teşekkür ettiğini ifade ederek, "Biz bugün buraya 6'sı Büyükşehir 30 ilde 90 kurumun üye olduğu yerel yönetimler sendikası olarak, Sendika yı temsilen buradayız. Biz bugün buraya Kilisli, kardeşlerimize yalnız olmadıklarını onlarla beraber olduğumuzun mesajını vermek için buraya geldik. Sizin yaşadığınız zorlukları yakın en biliyor ve takip ediyoruz. Gerçekten çok güç şartlar, altında hizmet veriyorsunuz. Hayatınızı sürdürüyorsunuz. Biz de bu anlamda bir nebze sizin hayatınızı kolaylaştırmak, için size manevi ve maddi olarak, katkı sağlamak için bir çaba içerisinde olacağı. İnşallah temennimiz yanı başımızdaki, bu kanlı savaşın bir an önce sona ermesi, oradaki insanlarımızın da kendi hayatlarıyla normale dönmeleri ve bizim de kendi ülkemizde kendi şehrimizde kendi işimize normal hayatımıza dönülmesidir. Allah'tan temennimiz budur, inşallah umuyoruz ki bu savaşta kısa sürede biter insanlarda çektikleri bu sıkıntıdan kurtulur diyorum" diye konuştu

ziyarete, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Serdivan Belediye Başkan Yardımcısı Selvert Karaoğlu, Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Bolu Belediye Başkan yardımcısı İhsan Ağcan, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ile çok sayıda yetkili katıldı. - KİLİS