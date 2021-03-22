Belediye başkanlarından Diyarbakır annelerine ziyaret
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Belediye başkanlarından Diyarbakır annelerine ziyaret

22.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:25
Belediye başkanlarından Diyarbakır annelerine ziyaret

Hakkari'deki belediye başkanları Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.

Hakkari'deki belediye başkanları Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Diyarbakır annelerini ziyaret ederek destek verdi. Burada heyet adına bir açıklama yapan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, terör örgütünün 1984 yılında ilk terör eylemini Şemdinli ve Eruh ilçelerinde gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Bizler Hakkari'deki belediye başkanları olarak mağdur Diyarbakır annelerimizin yanındayız. Burada bağrı yanık annelerimiz çocuklarını bekliyorlar. Buradaki annelerimizin acısı ve kederlerine ortak olmak adına bugün Hakkari'den geldik. Bütün dünya bilsin ki Türkiye güçlü bir devlettir. Terörün üstesinden geliyor ve gelmeye de devam edecektir inşallah. Bu ailelerimizin mağduriyetleri de kısa bir zamanda sonlanarak çocuklarına kavuşacaktır. Buradan herkes bilsin ki Kürtler adına siyaset yapmasınlar. Kimse Kürtleri terörle bağdaştırmasın. Kürtler ayrı HDP ayrıdır. Kürtler devletine bağlı, sadakatli bir halktır. Annelerimizin bağrındaki ateşi en iyi biz biliriz. Çünkü Hakkari bölgesi terörden en çok zarar gören yerdir. Onun için annelerimizin acılarını en iyi biz biliyoruz. Bizler 40 yıldır terörün memleketimize ve insanımıza verdiği acının ve zararın şahidiyiz. Burada bütün halkımız adına terörü lanetliyoruz. Hükümetimizin ve devletimizin kararlı mücadelesi sayesinde inşallah terörün sonunun geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Allah devletimize zeval vermesin. Bütün manevi desteğimizle Diyarbakır annelerimizin yanındayız" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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