Belediye Başkanları Birliği'nin Balıkesir İl Temsilciliği'ne Bozbey atandı
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Belediye Başkanları Birliği'nin Balıkesir İl Temsilciliği'ne Bozbey atandı

Belediye Başkanları Birliği'nin Balıkesir İl Temsilciliği'ne Bozbey atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde daha önce belediye başkanı olarak görev yapan Yunus Bozbey, Belediye Başkanları Birliği'nin Balıkesir İl Temsilcisi olarak atandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde daha önce belediye başkanı olarak görev yapan Yunus Bozbey, Belediye Başkanları Birliği'nin Balıkesir İl Temsilcisi olarak atandı.

Görev başındaki belediye başkanlarına tecrübelerini aktarmak, emekli olanların özlük haklarını savunmak, eski ile mevcut belediye başkanlarının birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde olmalarını sağlamak için kurulan Belediye Başkanları Birliği'nin Balıkesir'de de örgütleneceği açıklandı.

Genel Başkanlığını Eski Belediye Başkanı Hüseyin Erer'in yaptığı birlik yetki belgesini Bozbey'e Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı tarafından verildi. Bozbey, "Durmak yok, hizmet yolunda çalışmaya devam" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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