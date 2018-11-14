Belediye Başkanına Silahlı Saldırı (3)

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili şüpheliler aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastaneden hasta ziyaretinden çıkan Belediye Başkanı Koca, yanındaki Burak Başaran ve Murat Karakaya'nın yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, ayrıca faillerin tespiti için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına olayın yansıyıp yansımadığını araştırıyor.

Bu arada, yaralılardan Koca ve Karakaya'nın tedavisi özel bir hastanede, Başaran'ın tedavisi ise sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesinde devam ediyor.

"Koca ve Karakaya'nın sağlık durumu iyi"

Özel hastanenin başhekimi Recep Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda bacaklarından yaralanan Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve Murat Karakaya'nın, hastanelerinde ameliyat edildiğini söyledi.

Koca ve Karakaya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Aydın, "Başkanımız ile Murat Karakaya ameliyatlarını oldu. Genel durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Akciğerinden vurulan diğer arkadaşımızı Osmaniye Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Bölümüne sevk ettik." diye konuştu.