Son Dakika! Belediye Başkanı'na Hastane Çıkışında Silahlı Saldırı: Yaralılar Var

Osmaniye Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi, Saldırıda Başkan Koca ve beraberindeki 2 kişi yaralandı.

Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca

HASTANE ÇIKIŞI SALDIRI DÜZENLENDİ

Alınan bilgiye göre, Koca, yeğeni ve korumasıyla Osmaniye'de özel bir hastaneye hasta ziyaretine gitti. Çıkışta, henüz belirlenemeyen nedenle belediye başkanı ve yanındakilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan Koca ve beraberindeki iki kişi, özel hastanede tedavi altına alındı. Belediye Başkanı Alpaslan Koca'nın ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin olmadığı, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.