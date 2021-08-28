Belediye Başkanımızdan MÜSİAD'a Ziyaret
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Belediye Başkanımızdan MÜSİAD'a Ziyaret

Belediye Başkanımızdan MÜSİAD'a Ziyaret
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Hükmü PEKMEZCİBelediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt Şubesi'ni ziyaret etti.

Hükmü PEKMEZCİBelediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt Şubesi'ni ziyaret etti. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt İl Başkanı Emre Bayrak ve Yönetim Kurulu üyelerine başarı dileklerini ileten Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci, "İlimize değer katan, kentimizin gelişimi ve değişimi noktasında, İlimize ekonomik değer kazandırmaya çalışan MÜSİAD Bayburt Şubemizin çalışmaları şehrimiz için büyük önem taşımaktadır" dedi. Başkanımız Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak, hayata geçirdiğimiz ve planlandığımız çalışmalar hakkında bilgi vererek şunları kaydetti: "Bu çalışmalarımızın yanında sanayici esnafımızın ve işadamlarımızın işlerini kolaylaştıracak, sorunlarını çözüme kavuşturacak projelerimizin yanında şehrimizin ekonomisini daha da geliştirecek çalışmalarımızı da tek tek hayata geçiriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçireceğimiz projelerle inşallah şehrimiz çok daha büyük kazanımlar elde edecektir. Bizler tüm bu çalışmalarımızı hayata geçirirken diğer yandan STK'larımızın da bu konudaki katkıları bizlere heyecan ve mutluluk vermektedir. Şehrimize değer katan STK'larımızdan olan MÜSİAD Bayburt Şubesi, yapmış olduğu çalışmalarla bizlere ve şehrimize destek olmaktadır. "Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt Şubesi Başkanı Emre Bayrak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bayburt Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini, yaptıkları çalışmalarda başarılar dileyerek, ziyaretten dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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