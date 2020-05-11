Belediye Başkanı Yüksel, 65 yaş üstü vatandaşlara parklarda maske dağıttı
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Belediye Başkanı Yüksel, 65 yaş üstü vatandaşlara parklarda maske dağıttı

Belediye Başkanı Yüksel, 65 yaş üstü vatandaşlara parklarda maske dağıttı
11.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:09

Tekirdağ'ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel uzun bir süreden sonra hafta sonu 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı.

Tekirdağ'ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel uzun bir süreden sonra hafta sonu 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı.

Covid-19 salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra hafta sonu 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşen izinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkardı. Ergene'de ki parklarda sosyal mesafe kuralına uyarak oturan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci ve Belediye Meclis üyesi Servet Yıldız koruyucu maske dağıttı. Belediye Başkanı Yüksel, "Sokağa çıkma kısıtlaması beşinci hafta sonunda devam ederken 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 7 haftanın ardından bugün 4 saatliğine dışarı çıktı. Parklarda güzel havanın tadını çıkaran 65 yaş ve üzeri büyüklerimize de salgından korunmaları için ürettiğimiz maskelerden dağıttık" dedi.

Anneler Günü'nü de kutladı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Anneler günü münasebetiyle dışarıda bulunan annelerin Anneler Günü'nü de kutlamayı ihmal etmeyerek kendilerine namaz tesbihlerinden hediye etti. Başkan Yüksel Şehit ve Gazi annelerini de bu anlamlı günde ziyaret ederek Şehit ve Gazi annelerinin de anneler gününü kutladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Manşet

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