Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Hizmet Anlayışımızın Temeli Şehir Merkezi Değil Şehrin Tamamı"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, şehre yapılan hizmetlerde odak noktanın şehir merkezi temelli değil şehrin tamamını kapsayan anlayışla olduğunu söyledi.

İç Anadolu Bölgesinin parlayan yıldızı olan Kırşehir'in gelişmişliğinin daha da ileri taşınması için Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yapılan istişare toplantılarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeciliğin rutin hizmetler yanı sıra gelişmişlik potansiyelini de yükseltme amaçlı yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, "Kırşehir'de 10 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle şehir merkezinin değil şehrin bütününün gelişmişliğini ön plana aldık.

Yaşam alanlarının düzenlenmesi asfalt ve kaldırım yapılması gibi çalışmaların tek başına yeterli olmadığı bilinci ile sosyal ve kültürel alanda da yaptığımız çalışmalarla beklentileri karşılıyoruz."dedi.

Kırşehir'in gelişimi noktasında eğitimcilerle yaptığı istişare toplantılarının yanı sıra STK temsilcileri ile de bir araya gelen Belediye Başkanı Bahçeci, 'Güzel bir şehir için' karar ve emek verirken istişareyi önemsediklerini ifade etti.

STK Temsilcileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Bahçeci, "Stratejimizi coğrafi bakımdan büyümeye müsait yapısı olan şehrimizin modern bir anlayışla dizayn edilmesi, büyümesinin bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmesi yönünde geliştiriyoruz.

Kırşehir'in geleceğe daha güvenle bakmasını sağlayacak belediyecilik anlayışını benimseyerek çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Şehrimizi Türkiye'nin dikkatini çekecek bir parıltıya dönüştürmek için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz.

Görevde 10 yılımızı doldurmak üzereyiz. Kırşehir halkına vadettiğimiz vizyon projelerin tamamını bitirdik. Bu projelerimizin biri yükselirken diğerinin temellerini attık. Bir başkasının hazırlıklarını ivedilikle başlattık. Seçim döneminde vadettiğimiz vizyon projeleri hayata geçirirken bununla birlikte vaatlerimiz arasında bulunmayan, yapılmasını zamanın görevi saydığımız projelerin hayata geçmesi için de çalıştık."dedi.

Kırşehir'de cadde ve sokakların yeni görünüme de kavuştuğunu modern kent yapılaşmasının hayata geçirilmesi için de çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kırşehir'de kentin en önemli ana arterlerinden biri olan Ankara Caddesi, Terme Caddesi, Lise Caddesi, Mehmet Ali Altın Bulvarının altyapı ve üstyapısıyla baştan sona yenilendi. Önce su, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatlarıyla başlanan yenileme çalışmaları daha sonra üstyapıyla devam etti.

Yaşayan bir şehir kimliğine uygun şekilde kaldırımlar, yollar ve yeşil alanlar yeniden düzenlendi. Yeni ışıklandırmalar, kavşak düzenlemeleriyle Ankara Caddesi, Terme Caddesi, Lise Caddesi, Mehmet Ali Altın Bulvarının yeni görünümüne kavuştu."- KIRŞEHİR