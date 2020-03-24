Belediye Başkanı Yanmaz 65 yaş üstün vatandaşa ekmek götürdü Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ikametlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstündeki kişinin evine ekmek götürdü.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ikametlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstündeki kişinin evine ekmek götürdü.

Akçakoca Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşların, talep etmeleri durumunda alışverişlerini yapıp evlerine teslim ediyor.

Belediye Başkanı Yanmaz, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Evde Kal" kampanyasına bütün imkanlarıyla destek verdiklerini belirtti.

Dünyanın ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğuna işaret eden Yanmaz, şöyle devam etti:

"65 yaş ve üstü evde kalan insanlarımızın çok fazla kişiyle teması olmaması adına zabıta birimimizi aradıkları takdirde ihtiyaçlarını zabıtalarımız marifetiyle evlerine kadar götürüp teslim edeceğiz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Böylece günlük ihtiyaçlarının karşılanması adına dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz."

Yanmaz, 65 yaş ve üstü vatandaşların unutulmadığını vurgulayarak, ihtiyaç sahiplerinin zabıta birimini arayarak talepte bulunulmaları halinde "Sosyal Market" aracılığıyla ihtiyaçların ulaştırılacağını kaydetti.

65 yaş üstü bir vatandaşın talebi üzerine marketten aldığı ekmekleri Osmaniye Mahallesi'ndeki ikametgahına götüren Yanmaz, "Sevgili vatandaşlarım, bu teyzemiz gibi duyarlı davranarak dışarı çıkmazsanız, ihtiyaçlarınız için Akçakoca Zabıtasını 0 (380) 611 50 62 numaralı telefonlarımızdan ararsanız seviniriz. Hepinize bol sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA