Belediye başkanı selde mahsur kalan 100 yaşındaki kadını kurtardı
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Belediye başkanı selde mahsur kalan 100 yaşındaki kadını kurtardı

Belediye başkanı selde mahsur kalan 100 yaşındaki kadını kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya'da 100 yaşındaki Ayşe Kılıç'ı mahsur kaldığı yerden kurtaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, yaşlı kadını kucağında güvenli bölgeye taşıdı.

Sakarya'da 100 yaşındaki Ayşe Kılıç'ı mahsur kaldığı yerden kurtaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, yaşlı kadını kucağında güvenli bölgeye taşıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Belediye Başkanı Bilal Soykan, 4 gün önce yaşanan sel felaketinde bölgeye ekipleri ile birlikte ulaşarak, mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. İlçede etkili olan yağışlar sonrasında Dokurcun Beyciler Mahallesi'nde 100 yaşındaki Ayşe Kılıç da selde mahsur kaldı. Bölgedeki çalışmalar esnasında ekiplere yardım eden Soykan, 100 yaşındaki Ayşe nineyi mahsur kaldığı yerden kurtararak kucağında taşıdı. Görüntüler ise izleyenleri duygulandırdı. - SAKARYA

Belediye başkanı selde mahsur kalan 100 yaşındaki kadını kurtardı
Belediye başkanı selde mahsur kalan 100 yaşındaki kadını kurtardı
Belediye başkanı selde mahsur kalan 100 yaşındaki kadını kurtardı
Belediye başkanı selde mahsur kalan 100 yaşındaki kadını kurtardı
Belediye başkanı selde mahsur kalan 100 yaşındaki kadını kurtardı
Belediye başkanı selde mahsur kalan 100 yaşındaki kadını kurtardı
Belediye başkanı selde mahsur kalan 100 yaşındaki kadını kurtardı
Belediye başkanı selde mahsur kalan 100 yaşındaki kadını kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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