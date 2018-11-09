Belediye Başkanı Mete Memiş'in 10 Kasım Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Memiş, yayınladığı mesajında şunları ifade etti: "Gazi Mustafa Kemal, önderlik ettiği istiklal mücadelemiz, elde ettiği eşsiz zaferler ve milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Cumhuriyetimiz ile tüm dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker, saygın bir liderdir. Bizim de en büyük görevlerimizden biri Atatürk'ün Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet mirasına sahip çıkmaktır.

Büyük tarihi ve derin kökleri üzerinde yükselen Türkiye yeniden dünya gücü olma yolunda hızla ilerlerken bir yandan devraldığı cumhuriyet mirasına sahip çıkıyor bir yandan da yardımına ihtiyaç duyan herkese elini uzatıyor. Ülkemizin, cumhuriyet ideallerine bağlı kalarak daha itibarlı ve daha güçlü bir ülke olarak bölgesinde barış ve istikrarın savunuculuğunu yapmaya devam edeceğinden şüphemiz yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum." - BAYBURT