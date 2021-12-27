AZİZİYE, ERZURUM (İHA) - - Belediye Başkanı kolları sıvadı, dev kazanlarda yemek pişirip elleriyle hayvanları besledi

Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da kazanlar sokak hayvanları için kaynadı

ERZURUM - Soğuk havanın sıfırın altında 15 dereceleri bulduğu Erzurum'da sokak hayvanları unutulmadı. Kasaplardan toplanan kemikler ve vatandaşlardan alınan bayat ekmekler kazanlarda pişirilerek doğaya bırakıldı.

Erzurum'da Aziziye İlçe Belediyesi sokak hayvanlarını ve yaban hayatını soğuk havada yalnız bırakmadı. Gündüzleri sıfırın altında 15 dereceleri geceleri ise 20 dereceleri bulan soğuk havada karın kapladığı arazide yiyecek bulamayan hayvanlar için kazanlar yakılıp hayvanlar için yemekler pişirildi. Aziziye ilçesindeki kasaplardan toplanan kemik ve sakatatlar vatandaşlardan alınan bayat ekmeklerle birlikte dev kazanlarda pişirilerek karla kaplı alanlara bırakıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise kazanlarda kendi elleriyle hayvanlar için pişirdiği kemikleri yine kendi elleriyle köpekleri besledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Orhan, yaban hayatına destek olmak amaçlı kış boyunca faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade ederek, " Kış şartlarının ağırlaşması ve hava sıcaklıklarının ciddi anlamda düşmesinden dolayı doğada yaşayan hayvanlarımız besin sıkıntısı çekmekteler. Bizler belediye olarak yapmış olduğumuz bu çalışmada birçok yönü ortaya koyuyoruz. Kasapların atık etlerini topladık, vatandaşımızın bayat ekmeği israf etmeme hususunda duyarlılıkları var onlardan da bayat ekmekleri toparladık. Burada da topladığımız ürünleri kazanlarda kaynatıyoruz. Besinler piştikten sonra ilçemiz sınırındaki hayvanlar için doğaya bırakacağız." dedi.

Öte yandan yaban hayatına kış mevsiminde destek olmak amaçlı yapılan bu faaliyet Aziziye Belediyesi önderliğinde kış mevsiminin tamamında devam edecek.