Belediye Başkanı Karadağ vatandaşlara maske dağıttı Malatya'nın Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtarak, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Malatya'nın Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtarak, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Karadağ, yaptığı açıklamada, belediye tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmaların kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi.

İlçe genlinde merkez ve kırsal mahallelerinde dezenfektelerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Karadağ, "Ev, iş yerleri, toplu taşıma araçlarının yanı sıra özel araçları yine ücretsiz dezenfekte ediyoruz. Belediye olarak yaptırdığımız maskeleri İlçe merkezinde maskesi olmayan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Vatandaşlarımıza sosyal mesafe kurallarını ve mecbur olmadıkça sokağa çıkmamalarını da istedik" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA