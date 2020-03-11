Belediye Başkanı işçi kıyafetiyle temizlik yaptı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Belediye Başkanı işçi kıyafetiyle temizlik yaptı - Haberler
Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Yahşihan, İşçi

Belediye Başkanı işçi kıyafetiyle temizlik yaptı

Belediye Başkanı işçi kıyafetiyle temizlik yaptı Hijyene dikkat çeken başkan personeliyle çöp topladı Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, giydiği temizlikçi kıyafetiyle elektrikli çöp toplama aracını kullanıp cadde üzerinde çöp topladı.

11.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:04
Belediye Başkanı işçi kıyafetiyle temizlik yaptı

Belediye Başkanı işçi kıyafetiyle temizlik yaptı

Hijyene dikkat çeken başkan personeliyle çöp topladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, giydiği temizlikçi kıyafetiyle elektrikli çöp toplama aracını kullanıp cadde üzerinde çöp topladı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, cadde ve sokakların temiz kalması için farkındalık oluşturmak amacıyla elektrikli elle kumandalı çöp toplama aracını kullanıp, cadde üzerinde giydiği temizlikçi personel kıyafeti ile çöp topladı. Koronavirüs salgınına karşı ilk olarak sokakların temiz kalması gerektiğine dikkat çeken Türkyılmaz, hijyen konusunda her türlü tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Bu nedenle ilçenin daha temiz kalması için de çevre temizlik araçları aldıklarını belirten Türkyılmaz, vatandaşlara da çöpleri yerlere atmamalarını konusunda da uyarılarda bulundu.

"Daha temiz bir topluluk dileğimizle"

21 Mart Cumartesi günü de tüm ilçe halkı olarak çevre temizliği yapacaklarını aktaran Türkyılmaz, "220 litre kapasiteli 8 saat süreli 3 adet çevre temizleme aracı aldık. Buradan hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün mesai arkadaşlarımızla beraber ilk demosunu gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha temiz bir çevre daha temiz bir Yahşihan daha temiz bir topluluk dileğimizle" dedi.

Türkyılmaz, "Koranavirüs salgını var. İlk başta sokaklar temiz olması gerekiyor. Sokaklar temiz olduğu sürece bu eve yansır. O yüzden temiz bir belediye temiz bir çevre temiz bir ülke diyoruz" şeklinde konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi Haber
ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı korkunç rakamlara ulaştı Haber
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı korkunç rakamlara ulaştı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş için kararını verdi! Haber
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş için kararını verdi!
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu...
Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti
Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla...
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 gün kuralı' hakkında bilgilendirmede bulundu
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını...
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Cem Yılmaz Özge Ulusoy Gülben Ergen
Spor Podolski Rıza Çalımbay Radamel Falcao Hamza Hamzaoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Futbol Beşiktaş Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Belediye Başkanı işçi kıyafetiyle temizlik yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 21:01:56. #1.14#