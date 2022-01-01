Belediye Başkanı Ekicioğlu, yeni yıl öncesi saha çalışanlarıyla bir araya geldi - Haberler
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Belediye Başkanı Ekicioğlu, yeni yıl öncesi saha çalışanlarıyla bir araya geldi

Belediye Başkanı Ekicioğlu, yeni yıl öncesi saha çalışanlarıyla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, yeni yıl öncesi saha çalışanlarıyla bir araya geldi.

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, yeni yıl öncesi saha çalışanlarıyla bir araya geldi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç ve Başkan Yardımcısı Osman Uçar'la birlikte çalışanlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Ekicioğlu; Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi çalışanları, polis kontrol noktasında görev yapan güvenlik görevlileri, Ahi Polis Karakolu görevlileriyle ve duraklarda iş saatlerini bekleyen fabrika işçileriyle sohbet ederek şehir istişaresi yaptı.

Yeni yıl öncesi ziyaret edilen görevlilere ise belediye tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi. - KIRŞEHİR

Belediye Başkanı Ekicioğlu, yeni yıl öncesi saha çalışanlarıyla bir araya geldi

Belediye Başkanı Ekicioğlu, yeni yıl öncesi saha çalışanlarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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