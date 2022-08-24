Osman Uçar Haberleri - Osman Uçar Kimdir - Haberler

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Osman Uçar Haberleri
Osman Uçar haber, Osman Uçar son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Bursa haberi... Nilüfer Belediyesi'nin Çalı Köy Filmleri Festivali'nde Ezel Akay Rüzgarı
Osman Uçar - 31.07.2022
Belediye Başkanı Ekicioğlu, yeni yıl öncesi saha çalışanlarıyla bir araya geldi
Osman Uçar - 01.01.2022
Belediye Başkanı Ekicioğlu, yeni yıl öncesi saha çalışanlarıyla bir araya geldi
Osman Uçar - 31.12.2021
Van'da geçen yıl 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yaşandığı bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor
Osman Uçar - 03.02.2021
Vali Bilmez deprem bölgesinde..."Enkaz altında kalan herhangi bir vatandaşımız yok"
Osman Uçar - 25.06.2020
Vali Bilmez deprem bölgesinde..."Enkaz altında kalan herhangi bir vatandaşımız yok"
Osman Uçar - 25.06.2020
VAN Suudi Arabistan'dan getirilen 143 Türk vatandaşı, Van'da yurda yerleştirildi
Osman Uçar - 04.05.2020
VAN Kazakistan'dan gelen 73 Türk vatandaşı 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıya karşılandı
Osman Uçar - 18.04.2020