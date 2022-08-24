Osman Uçar Haberleri - Osman Uçar Kimdir - Haberler

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Osman Uçar Haberleri

Osman Uçar haber, Osman Uçar son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Başarılarını Başkan Turgay Erdem ile paylaştılar

Başarılarını Başkan Turgay Erdem ile paylaştılar

Osman Uçar - 2 Saat Önce
Bursa haberi... Nilüfer Belediyesi'nin Çalı Köy Filmleri Festivali'nde Ezel Akay Rüzgarı

Bursa haberi... Nilüfer Belediyesi'nin Çalı Köy Filmleri Festivali'nde Ezel Akay Rüzgarı

Osman Uçar - 31.07.2022
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Pazarlama Kongresi düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Pazarlama Kongresi düzenlendi

Osman Uçar - 25.06.2022
'naaş-I Muhteremler' Adlı Oyun, Kırşehir'de Sahnelendi

'naaş-I Muhteremler' Adlı Oyun, Kırşehir'de Sahnelendi

Osman Uçar - 17.06.2022
Kırşehir'de doğaya ve parklara yiyecek bırakıldı

Kırşehir'de doğaya ve parklara yiyecek bırakıldı

Osman Uçar - 27.01.2022
Bursaspor'dan Nilüfer Belediyesi'ne ziyaret

Bursaspor'dan Nilüfer Belediyesi'ne ziyaret

Osman Uçar - 19.01.2022
Belediye Başkanı Ekicioğlu, yeni yıl öncesi saha çalışanlarıyla bir araya geldi

Belediye Başkanı Ekicioğlu, yeni yıl öncesi saha çalışanlarıyla bir araya geldi

Osman Uçar - 01.01.2022
Belediye Başkanı Ekicioğlu, yeni yıl öncesi saha çalışanlarıyla bir araya geldi

Belediye Başkanı Ekicioğlu, yeni yıl öncesi saha çalışanlarıyla bir araya geldi

Osman Uçar - 31.12.2021
Ankara'dan Kırşehir Belediyesi'ne destek

Ankara'dan Kırşehir Belediyesi'ne destek

Osman Uçar - 21.12.2021
Kırşehir'de kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Kırşehir'de kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Osman Uçar - 25.11.2021
Bursaspor'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti

Bursaspor'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti

Osman Uçar - 06.10.2021
Kırşehir'deki kampüs ve yurtlarda güvenlik tedbirleri değerlendirildi

Kırşehir'deki kampüs ve yurtlarda güvenlik tedbirleri değerlendirildi

Osman Uçar - 28.09.2021
Son dakika: Belediye Kadın Hentbol Takımı transfer çalışmalarına başladı

Son dakika: Belediye Kadın Hentbol Takımı transfer çalışmalarına başladı

Osman Uçar - 03.09.2021
Bursaspor'a İYİ Parti'den 100 kombine sözü

Bursaspor'a İYİ Parti'den 100 kombine sözü

Osman Uçar - 06.07.2021
Bursaspor'un yeni Divan Başkanı Galip Sakder oldu

Bursaspor'un yeni Divan Başkanı Galip Sakder oldu

Osman Uçar - 01.07.2021
Kırşehir Pomem 26. Dönem Mezunlarını Verdi

Kırşehir Pomem 26. Dönem Mezunlarını Verdi

Osman Uçar - 20.06.2021
Bursaspor Kulübü'nde yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Bursaspor Kulübü'nde yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Osman Uçar - 10.06.2021
Bursaspor Yönetim Kurulu, İbrahim Yazıcı'nın kabrini ziyaret etti

Bursaspor Yönetim Kurulu, İbrahim Yazıcı'nın kabrini ziyaret etti

Osman Uçar - 08.06.2021
Bursaspor'un yeni yönetimi Yazıcı'nın kabrini ziyaret etti

Bursaspor'un yeni yönetimi Yazıcı'nın kabrini ziyaret etti

Osman Uçar - 08.06.2021
Bursaspor'un 29. başkanı Hayrettin Gülgüler oldu

Bursaspor'un 29. başkanı Hayrettin Gülgüler oldu

Osman Uçar - 06.06.2021
Bursaspor'un yeni başkanı belli oluyor

Bursaspor'un yeni başkanı belli oluyor

Osman Uçar - 04.06.2021
Bursaspor'da başkanlık için 3 aday yarışacak

Bursaspor'da başkanlık için 3 aday yarışacak

Osman Uçar - 15.05.2021
Bursaspor'da başkan adayları listelerini teslim etti

Bursaspor'da başkan adayları listelerini teslim etti

Osman Uçar - 15.05.2021
TÜGVA'dan Kozan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan pidesi

TÜGVA'dan Kozan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan pidesi

Osman Uçar - 18.04.2021
Gençlerin iyilik hareketi yaşlıların hayır duaları ile karşılandı

Gençlerin iyilik hareketi yaşlıların hayır duaları ile karşılandı

Osman Uçar - 18.04.2021
Korona virüs salgınında Kırşehir Valiliğinin denetimleri devam ediyor

Korona virüs salgınında Kırşehir Valiliğinin denetimleri devam ediyor

Osman Uçar - 17.03.2021
Van'da geçen yıl 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yaşandığı bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor

Van'da geçen yıl 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yaşandığı bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor

Osman Uçar - 03.02.2021
'Korona' kostümlü kişi, sokak sokak gezerek esnaf ve vatandaşları uyardı

"Korona" kostümlü kişi, sokak sokak gezerek esnaf ve vatandaşları uyardı

Osman Uçar - 30.12.2020
Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

Osman Uçar - 20.12.2020
Hassas burun 'Poyraz', bir yılda 4 kişiyi kurtardı

Hassas burun 'Poyraz', bir yılda 4 kişiyi kurtardı

Osman Uçar - 18.11.2020
AFAD Müdürü Uçar: 'Van depremi sonrası devrim yaşandı'

AFAD Müdürü Uçar: "Van depremi sonrası devrim yaşandı"

Osman Uçar - 07.11.2020
AFAD Müdürü Uçar: 'Van depremi sonrası devrim yaşandı'

AFAD Müdürü Uçar: "Van depremi sonrası devrim yaşandı"

Osman Uçar - 06.11.2020
Van TSO yönetiminden örnek davranış

Van TSO yönetiminden örnek davranış

Osman Uçar - 04.11.2020
Türkiye İzmir için tek yürek

Türkiye İzmir için tek yürek

Osman Uçar - 04.11.2020
Van AFAD'dan İzmir'e destek

Van AFAD'dan İzmir'e destek

Osman Uçar - 30.10.2020
AFAD'ın Van teşkilatı, 9 yılda yenilenen ekipmanıyla güven veriyor

AFAD'ın Van teşkilatı, 9 yılda yenilenen ekipmanıyla güven veriyor

Osman Uçar - 22.10.2020
Korona virüs balık satışlarını da vurdu

Korona virüs balık satışlarını da vurdu

Osman Uçar - 15.10.2020
Kırşehir'de tenis turnuvası tamamlandı

Kırşehir'de tenis turnuvası tamamlandı

Osman Uçar - 09.10.2020
Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Osman Uçar - 05.10.2020
Kırşehir Belediyesi'nden yağışlı havalarda yeni 'Cuma Namazı' tedbirleri

Kırşehir Belediyesi'nden yağışlı havalarda yeni "Cuma Namazı" tedbirleri

Osman Uçar - 03.10.2020
Kırşehir Belediyesi'nden Müftü Yaman'a ziyaret

Kırşehir Belediyesi'nden Müftü Yaman'a ziyaret

Osman Uçar - 03.10.2020
Rüzgâr hedeflerinden saptırmadı

Rüzgâr hedeflerinden saptırmadı

Osman Uçar - 14.09.2020
Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Osman Uçar - 19.08.2020
Son dakika haberleri | Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Son dakika haberleri | Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Osman Uçar - 19.08.2020
Vali Akın, salgının kontrol altına alınması için halka uyarı yaptı

Vali Akın, salgının kontrol altına alınması için halka uyarı yaptı

Osman Uçar - 19.08.2020
Gönüllü sokak işçileri şehir temizliği yaptı

Gönüllü sokak işçileri şehir temizliği yaptı

Osman Uçar - 14.08.2020
Kırşehir Belediyespor, yeni başkanını seçti

Kırşehir Belediyespor, yeni başkanını seçti

Osman Uçar - 05.08.2020
Van Valisi Bilmez depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti

Van Valisi Bilmez depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti

Osman Uçar - 29.06.2020
Vali Bilmez depremzedelerle bir araya geldi

Vali Bilmez depremzedelerle bir araya geldi

Osman Uçar - 29.06.2020
Depremde hasar gören mahallede çadır kurulumuna başlandı

Depremde hasar gören mahallede çadır kurulumuna başlandı

Osman Uçar - 25.06.2020
Başkan Tanış deprem bölgesinde

Başkan Tanış deprem bölgesinde

Osman Uçar - 25.06.2020
Depremzedelere çadır ve yemek desteği

Depremzedelere çadır ve yemek desteği

Osman Uçar - 25.06.2020
Vali Bilmez deprem bölgesinde...'Enkaz altında kalan herhangi bir vatandaşımız yok'

Vali Bilmez deprem bölgesinde..."Enkaz altında kalan herhangi bir vatandaşımız yok"

Osman Uçar - 25.06.2020
51 evin hasar gördüğü Elaçmaz Mahallesi görüntülendi

51 evin hasar gördüğü Elaçmaz Mahallesi görüntülendi

Osman Uçar - 25.06.2020
Vali Bilmez: 'Deprem 15 köyümüzde hasara neden oldu'

Vali Bilmez: "Deprem 15 köyümüzde hasara neden oldu"

Osman Uçar - 25.06.2020
Vali Bilmez deprem bölgesinde...'Enkaz altında kalan herhangi bir vatandaşımız yok'

Vali Bilmez deprem bölgesinde..."Enkaz altında kalan herhangi bir vatandaşımız yok"

Osman Uçar - 25.06.2020
Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem (4)

Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem (4)

Osman Uçar - 25.06.2020
Van'daki 5,4 büyüklüğünde deprem

Van'daki 5,4 büyüklüğünde deprem

Osman Uçar - 25.06.2020
Van'da depremzedeler için kalıcı konutlar yapılacak

Van'da depremzedeler için kalıcı konutlar yapılacak

Osman Uçar - 08.06.2020
Vali Bilmez, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi

Vali Bilmez, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi

Osman Uçar - 08.06.2020
Van'da karantina süresi dolan 142 kişi, evlerine uğurlandı

Van'da karantina süresi dolan 142 kişi, evlerine uğurlandı

Osman Uçar - 18.05.2020
Yurtta karantinada olan Türk vatandaşlarına otel konforunda hizmet

Yurtta karantinada olan Türk vatandaşlarına otel konforunda hizmet

Osman Uçar - 09.05.2020
Van'da karantina süresi dolan 248 kişi daha evlerine uğurlandı

Van'da karantina süresi dolan 248 kişi daha evlerine uğurlandı

Osman Uçar - 07.05.2020
Suudi Arabistan'dan getirilen 143 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 143 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Osman Uçar - 04.05.2020
VAN Suudi Arabistan'dan getirilen 143 Türk vatandaşı, Van'da yurda yerleştirildi

VAN Suudi Arabistan'dan getirilen 143 Türk vatandaşı, Van'da yurda yerleştirildi

Osman Uçar - 04.05.2020
Suudi Arabistan'dan getirilen 143 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 143 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Osman Uçar - 04.05.2020
Müzik sesini yataktan duydu, terliklerle konser alanına geldi

Müzik sesini yataktan duydu, terliklerle konser alanına geldi

Osman Uçar - 04.05.2020
Karantina süresi sona eren vatandaşlar memleketlerine uğurlandı

Karantina süresi sona eren vatandaşlar memleketlerine uğurlandı

Osman Uçar - 02.05.2020
Burdur'da yanan evdeki felçli adamı torunu kurtardı

Burdur'da yanan evdeki felçli adamı torunu kurtardı

Osman Uçar - 27.04.2020
Van Valisi Bilmez, karantinada kalan vatandaşları ziyaret etti

Van Valisi Bilmez, karantinada kalan vatandaşları ziyaret etti

Osman Uçar - 24.04.2020
Umman'dan 250 Türk vatandaşı Van'a getirildi

Umman'dan 250 Türk vatandaşı Van'a getirildi

Osman Uçar - 23.04.2020
Umman'dan getirilen 250 Türk, Van'da 2 yurda yerleştirildi

Umman'dan getirilen 250 Türk, Van'da 2 yurda yerleştirildi

Osman Uçar - 23.04.2020
Van YYÜ Senatosundan deprem kampanyasına destek

Van YYÜ Senatosundan deprem kampanyasına destek

Osman Uçar - 21.04.2020
'Kırşehir'in Dijital Belleği Müzesi' hazırlık toplantısı yapıldı

"Kırşehir'in Dijital Belleği Müzesi" hazırlık toplantısı yapıldı

Osman Uçar - 21.04.2020
Van YYÜ Senatosu'ndan deprem kampanyasına destek

Van YYÜ Senatosu'ndan deprem kampanyasına destek

Osman Uçar - 21.04.2020
KKTC'den getirilen 189 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

KKTC'den getirilen 189 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Osman Uçar - 19.04.2020
VAN KKTC'den getirilen 189 kişi, Van'daki yurtta karantinaya alındı

VAN KKTC'den getirilen 189 kişi, Van'daki yurtta karantinaya alındı

Osman Uçar - 19.04.2020
VAN Kazakistan'dan gelen 73 Türk vatandaşı 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıya karşılandı

VAN Kazakistan'dan gelen 73 Türk vatandaşı 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıya karşılandı

Osman Uçar - 18.04.2020
Kazakistan'dan getirilen 73 Türk vatandaşı Van'da yurda yerleştirildi

Kazakistan'dan getirilen 73 Türk vatandaşı Van'da yurda yerleştirildi

Osman Uçar - 18.04.2020
Kazakistan'dan gelen 73 Türk vatandaşı öğrenci yurduna yerleştirildi

Kazakistan'dan gelen 73 Türk vatandaşı öğrenci yurduna yerleştirildi

Osman Uçar - 18.04.2020
Vali Akın'dan sokağa gönüllü çıkmayan Kırşehirlilere teşekkür

Vali Akın'dan sokağa gönüllü çıkmayan Kırşehirlilere teşekkür

Osman Uçar - 13.04.2020
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Pazar yerinde denetim yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Pazar yerinde denetim yaptı

Osman Uçar - 13.04.2020
Van'da depremzedelerin barınması için konteynerlerin kurulumu sürüyor

Van'da depremzedelerin barınması için konteynerlerin kurulumu sürüyor

Osman Uçar - 07.04.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 19

DHA YURT BÜLTENİ - 19

Osman Uçar - 22.03.2020
Vali Bilmez, depremzedeler için kurulan konteyner evlerde inceleme yaptı

Vali Bilmez, depremzedeler için kurulan konteyner evlerde inceleme yaptı

Osman Uçar - 22.03.2020
VAN Vali Bilmez, depremzedeler için kurulan konteyner evlerde inceleme yaptı

VAN Vali Bilmez, depremzedeler için kurulan konteyner evlerde inceleme yaptı

Osman Uçar - 22.03.2020
Vali Bilmez, depremzedeler için kurulan konteyner evlerde inceleme yaptı

Vali Bilmez, depremzedeler için kurulan konteyner evlerde inceleme yaptı

Osman Uçar - 22.03.2020
Depremzedeler için konteynerler kuruluyor

Depremzedeler için konteynerler kuruluyor

Osman Uçar - 22.03.2020
Depremzedeler için konteynerler kuruluyor

Depremzedeler için konteynerler kuruluyor

Osman Uçar - 22.03.2020
Depremzedeler için konteynerler kuruluyor

Depremzedeler için konteynerler kuruluyor

Osman Uçar - 22.03.2020
Başkale'de depremzedeler, kurulan çadırlara yerleştiriliyor

Başkale'de depremzedeler, kurulan çadırlara yerleştiriliyor

Osman Uçar - 23.02.2020
Başkale'de depremzedeler, kurulan çadırlara yerleştiriliyor

Başkale'de depremzedeler, kurulan çadırlara yerleştiriliyor

Osman Uçar - 23.02.2020
İran'daki deprem Van'da can kaybına yol açtı

İran'daki deprem Van'da can kaybına yol açtı

Osman Uçar - 23.02.2020
İran'daki deprem Van'da can kaybına yol açtı

İran'daki deprem Van'da can kaybına yol açtı

Osman Uçar - 23.02.2020
Elazığ depreminde hayat kurtaran Ekin'i çığ faciasında iş makinesi kurtardı

Elazığ depreminde hayat kurtaran Ekin'i çığ faciasında iş makinesi kurtardı

Osman Uçar - 07.02.2020
Elazığ depreminde hayat kurtaran Ekin'i çığ faciasında iş makinesi kurtardı

Elazığ depreminde hayat kurtaran Ekin'i çığ faciasında iş makinesi kurtardı

Osman Uçar - 07.02.2020
Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi

Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi

Osman Uçar - 07.02.2020
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