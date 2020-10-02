Belediye başkanından dereye moloz döken vatandaşa sosyal medyadan tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye başkanından dereye moloz döken vatandaşa sosyal medyadan tepki

02.10.2020 19:18 | Son Güncelleme: 02.10.2020 21:01

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dereye moloz döken kişiye sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dereye moloz döken kişiye sosyal medyadan tepki gösterdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dereye kaçak moloz döken kişiye tepki gösterdi. Başkan Taban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 çuval attınız. 153'ü arasaydınız 20 liraya gelip alabilirdik. Şimdi bu hareket size 12 bin liraya mal olacak. Tercih sizin" dedi.

Başkan Taban, sosyal medya hesaplarından Mahmudiye Mahallesi'nde M.K. tarafından Bedre Deresi'ne 4 çuval moloz atılma anına dair görüntüleri de paylaştı. Ticari aracıyla dere kenarına gelen M.K.'nın bagajdan indirdiği 4 çuval molozu dere kenarına atması kameralara saniye saniye yansıdı.

İnegöl Belediyesi Meclisinin moloz dökerek çevre kirliliğine sebep olan kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesi gereği 12 bin 133 lira ceza uygulaması bekleniyor.

(İHA)

Belediye başkanından dereye moloz döken vatandaşa sosyal medyadan tepki
Belediye başkanından dereye moloz döken vatandaşa sosyal medyadan tepki
Belediye başkanından dereye moloz döken vatandaşa sosyal medyadan tepki
Belediye başkanından dereye moloz döken vatandaşa sosyal medyadan tepki
Belediye başkanından dereye moloz döken vatandaşa sosyal medyadan tepki
Belediye başkanından dereye moloz döken vatandaşa sosyal medyadan tepki
Belediye başkanından dereye moloz döken vatandaşa sosyal medyadan tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muammer İRTEM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Müge Anlı Hazal Kaya Ajda Pekkan
Spor Falcao Mbaye Diagne Eddie Newton Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kız Ateş Avrupa Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediye başkanından dereye moloz döken vatandaşa sosyal medyadan tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 22:48:18. #1.14#
title