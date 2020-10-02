Belediye başkanından dereye moloz döken vatandaşa sosyal medyadan tepki

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dereye moloz döken kişiye sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dereye moloz döken kişiye sosyal medyadan tepki gösterdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dereye kaçak moloz döken kişiye tepki gösterdi. Başkan Taban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 çuval attınız. 153'ü arasaydınız 20 liraya gelip alabilirdik. Şimdi bu hareket size 12 bin liraya mal olacak. Tercih sizin" dedi.

Başkan Taban, sosyal medya hesaplarından Mahmudiye Mahallesi'nde M.K. tarafından Bedre Deresi'ne 4 çuval moloz atılma anına dair görüntüleri de paylaştı. Ticari aracıyla dere kenarına gelen M.K.'nın bagajdan indirdiği 4 çuval molozu dere kenarına atması kameralara saniye saniye yansıdı.

İnegöl Belediyesi Meclisinin moloz dökerek çevre kirliliğine sebep olan kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesi gereği 12 bin 133 lira ceza uygulaması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muammer İRTEM