Belediye Başkanı Biçer ve TEMA gönüllülerinden çevre temizliği

Belediye Başkanı Biçer ve TEMA gönüllülerinden çevre temizliği Simav Belediye Başkanlığı'nın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 'Yeşil Simav, Temiz Simav" sloganıyla, ilçenin prestij caddesi üzerinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye...

Belediye Başkanı Biçer ve TEMA gönüllülerinden çevre temizliği

Simav Belediye Başkanlığı'nın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 'Yeşil Simav, Temiz Simav" sloganıyla, ilçenin prestij caddesi üzerinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı'nın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 'Yeşil Simav, Temiz Simav' sloganıyla ve TEMA gönüllülerinin de katılımıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

İlçenin Kışla Caddesi'ndeki Kaymakamlık binası önünden başlayıp, prestij caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan çevre temizliğine, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Belediye personelleri, TEMA gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tema Gönüllüsü öğrenci Şemsi Berat Biçer, çevreyi temiz tuttuğunu belirterek, büyüklerin de çevrelerini temiz tutmalarının istediklerini ifade etti.

Tema Gönüllüsü öğrenci Ravza Binbir, "Evimiz dünyamız, dünyamız da evimizdir" sloganıyla, evimizi temiz tutuyoruz" dedi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, yeni bir farkındalığa daha imza attıklarını belirtti. Başkan Biçer, "Kışla Caddesi'ndeki Hükümet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşümüz, TEMA vakfı gönüllüleri, Şefkat Anaokulu TEMA gönüllüsü öğrencileri, Fen Lisesi TEMA gönüllüsü öğrencileri ve Simav Belediyesi çalışanlarıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı'na kadar prestij caddemizi temizledik. İçinde bulunduğumuz dünyayı temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek kuşaklara ulaştırmak adına hep birlikte daha fazla gayret göstererek, çevremizi temiz tutmaya davet ediyorum. Yeşil Simav, temiz Simav" diye konuştu.

Çevre temizliği etkinliği sonunda katılımcılara, Başkan Biçer tarafından dezenfektan dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak