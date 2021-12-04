Belediye başkan yardımcılarından Maden-İş Sendikası'na ziyaret - Haberler
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Belediye başkan yardımcılarından Maden-İş Sendikası'na ziyaret

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Belediye başkan yardımcılarından Maden-İş Sendikası'na ziyaret

Nallıhan Belediyesi başkan yardımcıları Serhat Selvi ve Cengizhan Akdemir, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanlığına ziyarette bulundu.

Nallıhan Belediyesi başkan yardımcıları Serhat Selvi ve Cengizhan Akdemir, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanlığına ziyarette bulundu.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Şube Başkanı Talih Kocabıyık'ı ziyaret eden Selvi ve Akdemir, madencilerin gününü kutladı.

Kocabıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, madenciler adına konuklarına teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Selvi de madenciliğin dünyada en zor iş kollarından olduğunu belirterek, zor şartlarda ekmeklerini kazanan madencilere kazasız mesailer diledi.

Belediye başkan yardımcılarından Maden-İş Sendikası'na ziyaret

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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