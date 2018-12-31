Belediye Başkan Adayı Takva'dan Van Tso'ya Ziyaret

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Takva, kentteki birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra iki dönem başkanlığını yaptığı Van Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.

Adaylığı sonrası ilk kez Van TSO yönetim kurulu ile bir araya gelen Takva, yıllarca birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyeleri ile seçim sürecini konuştu. Başkan vekili Faruk Biner'in ev sahibi olarak Takva'yı ağırladığı toplantıya tüm yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yönetim kurulu üyelerinin yerel yönetimlere dair fikir ve önerilerini paylaştığı toplantıda Takva, sürece ve kazanmaları halinde uygulamaya koyacakları politikalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kentte yapacakları bazı çalışmalar hakkında bilgi veren Takva, şöyle dedi:

"Cumhuriyet Caddesi'ni finans merkezi yapacağız. Bir AVM'ye ihtiyaç duyulmasından öte kenti bir açık AVM'ye dönüştürüp yaygınlaştırıp ama aynı zamanda kentin rantını da dezavantajlı bölgelere kaydıracak bir akılla hareket edeceğiz. Kentsel tarım alanları oluşturup özellikle yoksul bölgelerdeki insanların orada örtü altı sebzecilik başta olmak üzere tarımsal faaliyetlerini artırıp hızlı bir getiri planlıyoruz. Yeni etap için hatta burada mekansal ihtiyaçlarını karşılarsak hızlı bir şekilde yatırım yapmayı planlayan tekstil şirketleri var bu da özellikle genç işsizlik sorununa bir çözüm üretebilir."

"Kimse tek başına bir başarı hikayesi yazamaz." diyen Takva, "Bir başarı varsa bu ortak bir başarıdır. Biz haritayı önümüze koyduk Van'ın İran'a, Bitlis'e, Şırnak'a Ağrı'ya ve Hakkari'ye sınırı var ve Vanlılar yaşıyor buralarda. Kentin dinamizmini Maraş ve Cumhuriyet caddeleri üzerinden sınırlandıramayız burada bizim hemşehrilerimiz akrabalarımız yaşıyor onların tamamını tek tek dolaşacağım ve köylerin hepsine gideceğim, bize neden destek vermeleri gerektiğini anlatacağım. Onların hayatına bire bir dokunmamız gerekiyor siyasi partilerin de bu sürece dahil olmaları lazım ve bir fark yaratması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA