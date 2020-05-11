Belçikalı öğrencinin Peru'da sahiplendiği kedi için uyutma kararı
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BBC

Belçikalı öğrencinin Peru'da sahiplendiği kedi için uyutma kararı

Belçikalı öğrencinin Peru'da sahiplendiği kedi için uyutma kararı
11.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:45

Belçika'nın Anvers kentinde psikoloji eğtimi gören 22 yaşındaki Selena Ali, staj için gittiği Peru'da sahiplendiği yavru sokak kedisi nedeniyle, resmi makamlarla karlı karşıya geldi.

Belçika'nın Anvers kentinde psikoloji eğtimi gören 22 yaşındaki Selena Ali, staj için gittiği Peru'da sahiplendiği yavru sokak kedisi nedeniyle, resmi makamlarla karlı karşıya geldi.

Federal Gıda Güvenliği Kurumu (FASFC), kedinin mevzuata aykırı olarak Belçika'ya getirildiğini belirterek, uyutulmasını istiyor. Karara karşı dava açan Selena'nın son umudu, internet üzerinden başlattığı imza kampanyasında.

Anvers'te uygulamalı psikoloji eğitimi alan Selana Ali ve sınıf arkadaşı Fran de Nyn, 4 aylık staj için bu yılın başlarında Peru'ya gittiler. Yoksul ve bekar ebeveynlerin çocuklarına yardım eden Selena, Cuzco kentinde kapanmak üzere olan bir kedi kafedeki, yavru kediyi sahiplendi.

Lee adını verdiği kediyle birlikte yaşamaya başlayan Ali ve arkadaşı, koronavirüs salgını nedeniyle Peru hükümetinin hava sahasını kapatma kararı nedeniyle Mart ayı sonunda özel bir uçuşla Belçika'ya döndüler.

3 aylık karantina talebi

Selena, uçuş öncesi Lee'yi de beraberinde götürebilmek için korona yasaklarına rağmen Peru'da gerekli işlemleri yaptırdı. Belçika'nın Lima Büyükelçiliği yetkilileri de, koronavirüse bağlı olağanüstü durum nedeniyle, kedinin 3 ay karantinada kalmasının mümkün olmayacağını belirterek uçuş izni verdiler.

Miss Belgium Güzellik Yarışması adaylarından olan Selena Ali'nin, kedisi Lee ile ilgili sosyal medya paylaşımları, Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FASFC) müfettişlerinin dikkatini çekti.

Müfettişer, Peru'nun kuduz açısından yüksek derecede riske sahip bir ülke olduğunu belirterek, Lee'nin 3 aylık karantina süresi dolmadan Belçika'ya getirilmesinin mevzuata aykırı olduğunu bildirdi.

Yetkililer, 2001'den beri Belçika'da kuduz görülmese de, Avrupa Birliği (AB) kuralları gereği ihtiyatlı davrandıklarını söyleyerek, yavru kedinin uyutulmasını istediler.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle kedinin Peru'ya gönderilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan FASFC müfettişleri, mevzuata aykırı olarak Belçika'ya getirilen kedi yavrusu için tek çözümün uyutulması olduğunu vurguladılar.

Belçikalı yetkililer, en geç 11 Mayıs akşamına kadar kedinin, uyutulması için veterinere bırakılmasını istedi. Kedinin uyutularak öldürülmesinden sonra kadavranın kuduz incelemesi için Halk Sağlığı Enstitüsü'ne gönderilmesi gerektiği de belirtildi.

Selena Ali, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak, kararın iptalini istedi. Ancak, mahkeme de, AB ve Belçika mevzuatı gereği, yapılacak çok fazla şeyin bulunmadığını bildirdi.

Kedinin tüm aşılarının tamam olduğunu ve kan testlerinin yapıldığını belirten Selena Ali, Lee'nin geldiği Cuzco bölgesinde de 10 yıldır kuduz vakası görülmediğini söyledi.

Belçikalı öğrenci, ne olursa olsun Lee'yi korumakta kararlı olduğunu belirterek, internet üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Kararın iptal edilmesi için 20 bin imza desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Selena'nın kampanyasına, kısa sürede 14 bin kişi imza attı.

HLN gazetesine göre, Anvers Belediyesi yönetimi ile yerel partiler de, Selena'ya destek veriyor.

Yerel politikacılar, ötanazi kararının ağır olduğunu belirterek, farklı bir çözüm yolu bulunmasını istiyor.

BBC

Dünya Manşet

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