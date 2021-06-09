Belçika kontrollü normalleşmeye bugün başlıyor
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Belçika kontrollü normalleşmeye bugün başlıyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ulusoy - Haberler | Güncel

- Belçika kontrollü normalleşmeye bugün başlıyor Belçika'da geçtiğimiz hafta 'kontrollü normalleşme' süreci kapsamında restoranlar sadece teraslarında değil iç mekanlarında da müşteri almaya başladı.

- Belçika kontrollü normalleşmeye bugün başlıyor

BRÜKSEL - Belçika'da geçtiğimiz hafta 'kontrollü normalleşme' süreci kapsamında restoranlar sadece teraslarında değil iç mekanlarında da müşteri almaya başladı.

Korona virüsünün yoğun şekilde etkilediği ve nüfusuna oranla en büyük can kayıplarını yaşayan ülkeler arasında olan Belçika, ülkedeki bulaşma oranlarının düşürülmesi ve salgınla mücadele kapsamında kapalı tutulan birçok sektörün faaliyetlerini durdurmuştu. Özellikle kapalı mekanlarda yoğunluğa neden olan ticari faaliyetler ve kamusal alanlar kapatılmıştı. Ülkede alınan tedbirler ve aşı çalışmaları sonunda verilerin beklenen düzeye inmesiyle birlikte söz konusu yerlerin yeniden açılmasına karar verildi.

Ülkede alınan kararların yürürlüğe girmesiyle birlikte, spor salonları, bowling salonları, havuzlar ve tema parkları, sinema ve tiyatrolar yeniden açıldı. Yeni kurallar kapsamında restoranlar ve oteller de iç mekanlarda müşteri ağırlamaya başladılar.

Öte yandan ülkede aşı çalışmaları devam ederken özellikle virüsün türevleri konusunda endişeler devam ediyor. Başkent Brüksel'de maske zorunluluğunun kaldırılırken yoğun yerler ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu devam ediyor. Ülkenin Valon ve Flaman Bölgelerinde ise maske zorunluluğu devam ediyor.

Belçika kontrollü normalleşmeye bugün başlıyor
Belçika kontrollü normalleşmeye bugün başlıyor
Belçika kontrollü normalleşmeye bugün başlıyor
Belçika kontrollü normalleşmeye bugün başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ulusoy

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