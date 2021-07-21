Belçika'da yaşayan hayırseverlerin kurbanlıkları Diyadin'de kesildi

Belçika Anvers Belediye Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Öztürk, vekalet yoluyla aldığı kurbanların kesimi için Ağrı'nın Diyadin ilçesine geldi.

Belçika Anvers Belediye Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Öztürk, vekalet yoluyla aldığı kurbanların kesimi için Ağrı'nın Diyadin ilçesine geldi.

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı'nın daveti üzerine Ocak ayında Ağrı'nın Diyadin ilçesine gelen Belçika Anvers Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Öztürk, ilçededen memnun kalınca Belçika'da yaşayan Emirdağlıların vekaletname yoluyla aldığı 49 kurbanlık koyunun kesimini yapmak için yeniden ilçeye geldi. Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ile beraber kesimi gerçekleştirilen kurbanlık koyunlar, toplamda ilçede yaşayan 186 kişiye 6 kiloluk paketler halinde dağıtıldı.

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, daha önce ilçede misafir ettiği Belçika Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Öztürk ve Milletvekili Güler Turan'nın Kurban Bayramı'nda kurbanlıklarını Diyadin'de kesmek istemsi üzerine, Belçika'dan vekaletname yoluyla 49 kurbanlık koyunun kesimini yaptıklarını söyleyerek, "Ocak ayında Belçika'dan Belediye Başkan Yardımcımız Erkan Öztürk ve Milletvekili Güler Turan Diyadin'e geldiler. Diyadin'i çok beğendiklerini söylemişlerdi. Kurban Bayramın'da kurban vazifelerini burada gerçekleştirmek istediklerini söyleyince bizlerde davet ettik. Erkan Öztürk Emirdağlı, Belçika'daki Emirdağlıların vekaletlerini buraya alarak burada 49 tane kurban kestik. 49 kurbanın hepsini Diyadinli 186 vatandaşımıza 6 kiloluk paketler halinde dağıtacağız. Kesim yaptığımız mezbahanemiz Doğu Anadolu Projesi kapsamında 2019 yılında bitmiş. Bizim dönemimizde aktif hale getirdik. Kasap ve şoförlerimizi aldık. Belediye başkan yardımcımız ve milletvekilimizin kurban hayırlarıyla da bereket kazandı. Bugün ilk kez kesim yapıyoruz. Bundan sonra Diyadin'de hayvanlar hijyenik bir şekilde kesilecek." İfadelerine yer verdi.

Belçika Anvers Belediye Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Öztürk ise, ilçeden çok memnun kaldığını ve bu nedenle bu sene kurbanlıkların kesimi için Diyadin'e geldiklerini vurgulayarak, "Diyadin'e geldik, çok beğendik. Burası çok güzel bir memleket. Normalde kurbanlarımızı biz vakıflara veriyorduk ama kaymakam beye destek olsun diye bu sene bu şekilde keselim dedik. Emirdağlılar olsun, ailem olsun hepsiyle birlikte bir kampanya düzenledik. Kurbanlıkları burada kesmek istedik. Kaymakam beyde destek oldu" şeklinde konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı