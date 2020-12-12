Huzurevinde hediye dağıtan 'Noel Baba' en az 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Belçika'da bir huzurevinde, geçen hafta kutlanan geleneksel Noel Bayramı'nda, korona önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen yaşlıları eğlendirmek için Noel Baba getirildi. Noel Baba, korona olduğunu bilmeden huzurevinde hediyeler dağıtınca, 45 yaşlıya korona bulaştırdı. Yetkililer Noel Baba'nın 'süper yayıcı' olduğunu söyledi.

İlginç olay, Anvers kentindeki Mol kasabasında bulunan ve 150 kişinin kaldığı bir bakımevinde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl Sinterklaas (Aziz Nikolas) Bayramı kutlamalarının yasaklanmasına rağmen, huzurevi yönetimi, salgın nedeniyle uzun süreden beri sıkıntılı bir süreç geçiren sakinlerine moral vermek için bir etkinlik düzenledi.

BÜTÜN ODALARI TEK TEK GEZDİ

Bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlu, Aziz Nikolas kostümü giyerek, yaşlılara hediyeler dağıttı. Sadece ortak kullanım alanlarını ziyaret etmesi gereken temsili Aziz Nikolas, bütün odaları tek tek ziyaret ederek hediyeler dağıttı.

Bu etkinlikten birkaç gün sonra rahatsızlık hisseden temsili Nikolas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bazı huzurevi sakinlerinde de benzer belirtilerin görülmesi üzerine, merkezde kalanların tamamı test edildi.

'SÜPER YAYICI' NOEL BABA

İlk belirlemelere göre en az 45 yaşlıda koronavirüse rastlandı. Henüz bütün testlerin sonucu alınmadığı için, enfeksiyon kapan yaşlı sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Hediye dağıtan kişinin, bir' süper koronavirüs yayıcısı' olduğunu belirtiyor.

KURALLARA UYULMADI

Belçika medyasına göre, etkinlik kapsamında sadece ortak oturma alanına kısa bir ziyaret gerçekleştirilmesi, huzurevi sakinleri ile sosyal mesafenin korunması ve maske takılması gibi kurallara uyulmadı.

Huzurevinin bağlı olduğu grubun sözcüsü Jannes Berheyen, temsili Aziz Nikolas'ın, sık sık gönüllü olarak merkeze yardıma geldiğini vurgulayarak, pek çok önleme uyduğunu savundu.